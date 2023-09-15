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2023-09-15 15:52:06

鄧炳強化身「紅衣飛虎」　進行高空拯救傷者演練｜Ray Online

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鄧炳強化身「紅衣飛虎」　進行高空拯救傷者演練｜Ray Online(鄧炳強fb圖片)

鄧炳強化身「紅衣飛虎」　進行高空拯救傷者演練｜Ray Online(鄧炳強fb圖片)

保安局局長鄧炳強曾經喺電影以及宣傳片客串，今日又喺社交網站上載短片，提到近日連場大雨水浸，各紀律部隊頻繁出動協助市民，其中一隊成日出現嘅身影就係喺各區協助善後工作嘅民安隊。鄧炳強喺短片化身「紅衣飛虎」，講嘅就係民安隊身穿紅色制服嘅山嶺搜救中隊。佢去到民安隊總部嘅戶外訓練中心，進行高空拯救訓練，見到鄧炳強裝備齊全，上到高空，喺民安隊協助下，成功將「傷者」由高空吊運到地面。

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鄧炳強呼籲有志人士加入民安隊

鄧炳強介紹訓練中心設施高19米，樓高大約7層，可以進行多項訓練，包括搶救抬床技術訓練、山嶺搜救技術訓練等。佢又介紹訓練系統稱為懸崖飛渡拯救系統，救援人員會利用滑輪等器材，設置機械增益系統，收緊或者放鬆繩纜以控制承載傷者嘅搶救抬床，令傷者同救援人員安全落地。而抬床以鈦金屬製作，可以承重1,100公斤，仲可以一分為二方便運送。另外，鄧炳強提到飛行服務隊等嘅拯救隊伍亦係用同一款抬床，如果傷者傷勢惡劣，直昇機可以直接吊運抬床進入機艙，將傷者盡快送去醫院救治。

鄧炳強形容「紅衣飛虎」係山嶺英雄，全天候守護大家嘅行山安全，上山拯救、落地助人，默默為市民服務，而佢哋大部分都係志願人士。佢連同民安隊處長羅仁禮民安處總參事梁冠康，呼籲大家如果認同民安隊工作富有挑戰性同使命感，又有膽量同興趣做高空拯救，就歡迎大家加入民安隊，成為救急扶危、服務社會嘅一份子，話係全年招募㗎。

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