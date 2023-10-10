鄧炳強嫁女　缺席颱風跨部門會議｜Ray Online

上個月颱風蘇拉吹襲本港，保安局局長鄧炳強當時身處新加坡訪問，以致缺席政府跨部門記者會，要由副局長卓孝業代為上陣。而近日香港迎嚟颱風小犬，鄧炳強又缺席上星期五嘅跨部門應對會議，由卓孝業主持會議。而星期日保安局緊急事故監察及支援中心啟動，亦係由卓孝業出動同政務司副司長卓永興巡視中心，聽取應對颱風嘅部署。
原來今次係因為鄧炳強家有喜事，愛女出嫁。局方回覆傳媒查詢話，鄧炳強嘅女兒喺10月7號「出閣」，局長由10月6號至8號放假，期間由副局長卓孝業署理局長職務。
鄧炳強與女兒關係親密
話說鄧炳強當個女係掌上明珠咁，佢上年接受《am730》專訪，就提到2006年至2008年借調法國里昂國際刑警秘書處，出任刑事專項主任期間，當時11歲嘅女兒跟隨佢去法國升學，因為太太冇隨行，所以當時只有父女兩人喺異地「相依為命」。雖則鄧炳強唔係好識煮飯，但為咗愛女用心下廚。而朝早亦會盡量抽時間開車送個女返學，途中聽聽個女分享學校趣事。
鄧炳強亦都深怕女兒人身安全，將防狼器交畀女兒掛喺書包。點知有次女兒獨自搭巴士途中，防狼器鬆脫，響起巨大嘅警報聲，女兒嚇到大喊，覺得瘀到爆，自此就唔肯再掛個防狼器喺書包上面。
鄧炳強期望抱孫
鄧炳強當時喺專訪中仲話，女兒已經亭亭玉立，返工加上拍拖、生活忙碌，唔再似細個嗰陣依賴住爸爸。不過女兒仍然會不時返屋企共聚天倫。最後，鄧炳強仲話個女早啲結婚、畀佢做公公，都會好開心㗎。睇嚟鄧炳強成功咗一半，接落嚟要期望早日抱孫啦！