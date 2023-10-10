鄧炳強嫁女　缺席颱風跨部門會議｜Ray Online

上個月颱風蘇拉吹襲本港，保安局局長鄧炳強當時身處新加坡訪問，以致缺席政府跨部門記者會，要由副局長卓孝業代為上陣。而近日香港迎嚟颱風小犬，鄧炳強又缺席上星期五嘅跨部門應對會議，由卓孝業主持會議。而星期日保安局緊急事故監察及支援中心啟動，亦係由卓孝業出動同政務司副司長卓永興巡視中心，聽取應對颱風嘅部署。

原來今次係因為鄧炳強家有喜事，愛女出嫁。局方回覆傳媒查詢話，鄧炳強嘅女兒喺10月7號「出閣」，局長由10月6號至8號放假，期間由副局長卓孝業署理局長職務。