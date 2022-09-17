鄧炳強指外部勢力軟對抗　否認煽動罪行欠清晰

保安局局長鄧炳強接受一個電視台訪問，指雖然《港區國安法》實施後，社會表面回復平靜，但仍有外部勢力利用香港代理人進行「軟對抗」，以文化及思想滲透，令市民不信任國家及特區政府。

鄧炳強在接受一個電視訪問時，提到前香港言語治療師總工會的5名理事，被裁定串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪成。鄧稱「法例很清楚」，純粹批評政府是沒有問題，但如果利用謠言或宣傳語句，意圖造成不信任或憎恨政府，就可能會對國家安全構成危險、社會不穩，甚至危害政權就是不容許。

鄧又指社會上仍有許多人，想作出煽動又不想負上刑責，便指控法例不清晰。他認為有關法例很清晰，只是有人刻意模糊。鄧表示，有外部勢力利用香港代理人實施「軟對抗」，透過文化及思想的滲透，意圖令市民不信任政府及國家。鄧稱西方國家一日有零和思維及霸權主義，危害國家的事就會發生。

批台灣以政治抹殺公義

另外對於台灣殺人案疑犯陳同佳，鄧稱事情非常簡單，因為陳同佳願意到台灣接受刑責，只是台灣因為政治原因，不願意讓陳同佳前往投案。他指台灣以政治抹殺公義，是非常不道德。

鄧又提到2019年的反修例運動，中大爆發大型警民衝突。他稱作為校友感到非常傷感。又對事後有學生，將破壞校園的責任推卸警方。鄧表示早前出席中大開學典禮時，與校長段崇智同場，指與段的關係沒有受外間的事影響。對於報道指，有學生在反修例被定罪服刑後，遭開除學藉。鄧稱每間學校有自己的政策，認為要給青年機會，而懲教署會向服刑青年提供課程，教育他們認識國家及歷史。

13人仍在東南亞被困

就有關港人被誘騙到東南亞國家的事件，鄧透露已收到46宗求助個案，當中33人已確定安全，另外25人已回港，有13人的人身自由仍然受到限制，鄧指已經有關人士取得聯絡，並指13人大致安全。又表示保安局會用盡一切方法拯救。