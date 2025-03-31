鄧炳強指本港仍面對「軟對抗」等國安威脅　批《教育刺針》造謠分化

保安局局長鄧炳強表示，隨著《香港國安法》和《維護國家安全條例》實施，社會已由亂到治，但不能掉以輕心，軟對抗每日都發生，市民必須慎思明辨。

「軟對抗」每日都發在發生

鄧炳強接受《星島日報》專訪提到，本港仍面對4項威脅，包括「軟對抗」，指有關人士以看似與國家安全無關的議題分化社會。他點名提到考評局前歷史科科目經理、社交專頁《教育刺針》創辦人楊穎宇利用中學生參加內地交流活動時身亡一事，誣衊是國家逼香港學生前往內地交流所致，並批評楊穎宇是「反中、辱華、媚日」，原因是他於2020年在DSE歷史科擬定了一條涉及日本侵華的題目，即使已移英仍利用不同機會煽動。他又說時事評論員蕭若元及鍾劍華以同樣方式分化社會，指「軟對抗」每日都發在發生。