鄧炳強指港人被誘騙到東南亞從事非法工作有死灰復燃跡象

保安局局長鄧炳強出席立法會保安事務委員會會議時表示，自今年第二季起，港人懷疑被誘騙到東南亞國家被禁錮從事非法工作的情況有死灰復燃的跡象，執法部門陸續收到零星求助個案。
接獲23宗求助個案 其中11人已回港
鄧炳強說截至上月25日，執法部門共接獲23宗相關求助個案，當中11人已回港，餘下的個案報稱其人身自由受限，但仍安全並能聯絡家人或當局。入境處已透過外交部駐港特派員公署及國家駐當地使領館跟進，保安局專責小組亦會繼續協調執法部門的相關跟進工作。
會做更多宣傳教育及情報工作
新民黨的李梓敬關注，政府有無向成功回港的涉事人詳情了解。鄧炳強說，政府有進行詳細了解，部分人因支付贖金等而被放行。他又指，每宗個案都屬自願或被騙去從事工作，澄清無人因旅行而被捉走。
選委界周文港認為，應從源頭堵截方式入手，避免更多市民被誘騙到東南亞。鄧炳強說，政府會做更多宣傳教育工作，強調比起事後營救更有效率和減低傷害，同時會做好網上巡邏和國際合作等情報工作。他又指，航空公司只負責出售機票，政府已對88個港人外遊熱門國家，分配不同級別的旅遊警示，市民出發前可主動查看。
60名港人在外遇交通意外
另外，截至10月底，入境處「協助在外香港居民小組」共接獲60宗港人在外遇上交通意外的求助個案。鄧炳強說，數字回升是因為疫後港人外遊增多有關，沒有求助個案涉及「港車北上」。