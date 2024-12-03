鄧炳強指港人被誘騙到東南亞從事非法工作有死灰復燃跡象

保安局局長鄧炳強出席立法會保安事務委員會會議時表示，自今年第二季起，港人懷疑被誘騙到東南亞國家被禁錮從事非法工作的情況有死灰復燃的跡象，執法部門陸續收到零星求助個案。

接獲 23 宗求助個案 其中 11 人已回港

鄧炳強說截至上月25日，執法部門共接獲23宗相關求助個案，當中11人已回港，餘下的個案報稱其人身自由受限，但仍安全並能聯絡家人或當局。入境處已透過外交部駐港特派員公署及國家駐當地使領館跟進，保安局專責小組亦會繼續協調執法部門的相關跟進工作。