鄧炳強指港人被「賣豬仔」死灰復燃 23人遭禁錮東南亞 12人未脫險

港人被「賣豬仔」情況疑死灰復燃！保安局長鄧炳強昨日表示，自今年第二季起，執法部門陸續收到港人求助，指被誘騙到東南亞國家被禁錮從事非法工作；當中部分人已回港，餘12港人報稱其人身自由受限，但仍安全。鄧炳強表示，入境處已透過外交部駐港特派員公署及國家駐當地使領館跟進。有議員認為，當局應從源頭堵截方式入手，避免更多市民被誘騙到東南亞。

鄧炳強昨日出席立法會保安事務委員會會議時表示，截至上月25日，執法部門今年共接獲23宗有關港人被誘騙到東南亞國家禁錮、從事非法工作的求助；當中11人已回港，部分人因支付贖金等而獲放行，餘下的個案報稱其人身自由受限，但仍安全並能聯絡家人或當局。

個案均屬自願或被騙

對傳言有人旅行時突然被捉走，鄧炳強澄清，每宗個案都屬自願或被騙去從事工作，「沒有一個人是逛街時突然被人捉走，這些是未曾發生過。」入境處已透過外交部駐港特派員公署及國家駐當地使領館跟進，保安局專責小組亦會繼續協調執法部門的相關跟進工作。

鄧炳強指，每當境外發生重大突發事故時，小組會與公署和國家駐外使領館保持緊密溝通，為香港居民提供切實可行的協助，如在以巴衝突中協助59名求助港人和一個30名港人的旅行團安全離開以色列。另外，在黎巴嫩和以色列發生的軍事衝突當中，有3名身在黎巴嫩的港人分別乘搭國家安排的船隻及航班安全撤離。