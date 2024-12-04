鄧炳強指港人被「賣豬仔」死灰復燃 23人遭禁錮東南亞 12人未脫險

港人被「賣豬仔」情況疑死灰復燃！保安局長鄧炳強昨日表示，自今年第二季起，執法部門陸續收到港人求助，指被誘騙到東南亞國家被禁錮從事非法工作；當中部分人已回港，餘12港人報稱其人身自由受限，但仍安全。鄧炳強表示，入境處已透過外交部駐港特派員公署及國家駐當地使領館跟進。有議員認為，當局應從源頭堵截方式入手，避免更多市民被誘騙到東南亞。
鄧炳強昨日出席立法會保安事務委員會會議時表示，截至上月25日，執法部門今年共接獲23宗有關港人被誘騙到東南亞國家禁錮、從事非法工作的求助；當中11人已回港，部分人因支付贖金等而獲放行，餘下的個案報稱其人身自由受限，但仍安全並能聯絡家人或當局。
個案均屬自願或被騙
對傳言有人旅行時突然被捉走，鄧炳強澄清，每宗個案都屬自願或被騙去從事工作，「沒有一個人是逛街時突然被人捉走，這些是未曾發生過。」入境處已透過外交部駐港特派員公署及國家駐當地使領館跟進，保安局專責小組亦會繼續協調執法部門的相關跟進工作。
鄧炳強指，每當境外發生重大突發事故時，小組會與公署和國家駐外使領館保持緊密溝通，為香港居民提供切實可行的協助，如在以巴衝突中協助59名求助港人和一個30名港人的旅行團安全離開以色列。另外，在黎巴嫩和以色列發生的軍事衝突當中，有3名身在黎巴嫩的港人分別乘搭國家安排的船隻及航班安全撤離。
周文港：應從源頭堵截入手
選委界周文港認為，應從源頭堵截方式入手，避免更多市民被誘騙到東南亞。鄧炳強說，政府會做更多宣傳教育工作，強調比起事後營救更有效率和減低傷害，同時會做好網上巡邏和國際合作等情報工作。他又指，政府已對88個港人外遊熱門國家，分配不同級別的旅遊警示，市民出發前可主動查看。
周文港又建議加強「網上巡邏」或主動「放蛇」，誘捕不法分子。鄧炳強回應指，當局會針對求職騙案增加宣傳，也會與國際合作，例如受害人返港後會進行調查。
港人在外求助增
另外，鄧炳強亦於會議上提及，入境處的「協助在外香港居民小組」今年首10個月共接獲2,730宗求助個案，當中約59%涉及港人在外遺失旅行證件；另接60宗港人在外遇上交通意外的求助個案。鄧炳強相信，數字回升是因為疫後港人外遊增多有關，沒有求助個案涉及「港車北上」。
他提醒市民前往外地旅遊前，要留意在目的地可能面對的人身安全風險，亦應先了解當地風俗習慣及謹記遵守當地的法律法規。市民亦切勿輕易相信網上的招聘廣告或留言，並對聲稱能「賺快錢」的途徑，以及不拘學歷或工作經驗但報酬異常優厚的外地職位有所警惕。