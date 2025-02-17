鄧炳強致函BBC　斥通緝犯張晞晴報道扭曲事實

鄧炳強強調，香港特區執法機構始終根據證據，並嚴格依法對有關個人或實體的行為採取執法行動，與他們的政治立場、背景或職業無關。（港台圖片）

鄧炳強在信中說，雖然BBC向香港特區政府詢問了回應，但選擇不在文章中刊載，感到極度震驚，這樣剝奪了讀者了解真相的權利。BBC允許發表這樣帶有偏見的文章，令人失望。

鄧炳強強調，危害國家安全在任何司法管轄區都是嚴重的犯罪行為。任何政府都不會允許任何個人或實體危害國家安全的行為和活動逃避懲處。包括張晞晴在內的被通緝人士，逃往海外，涉嫌繼續觸犯《香港國安法》。

鄧炳強重申，香港居民享有的權利和自由，依法受到保護。香港特區執法機構始終根據證據，並嚴格依法對有關個人或實體的行為採取執法行動，與他們的政治立場、背景或職業無關。

他強調，特區政府將竭盡全力追捕和打擊潛逃海外、危害國家安全的犯罪分子，確保違法人士無論逃到多遠都會被追究。他敦促被通緝人士返回香港自首，在法庭上接受審訊。鄧炳強又說，反對任何外部勢力企圖以威脅國家安全的方式破壞香港。