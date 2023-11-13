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2023-11-13 11:47:15

鄧炳強譴責借收押所重建大造文章　感謝「好朋友」何君堯讓他明白社會存誤解

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鄧炳強譴責借收押所重建大造文章　感謝「好朋友」何君堯讓他明白社會存誤解

鄧炳強譴責借收押所重建大造文章　感謝「好朋友」何君堯讓他明白社會存誤解

立法會工務小組委員會早前通過以55億元重建荔枝角收押所，不過何君堯等議員質疑重建計劃費用高、媲美五星級酒店。保安局局長鄧炳強形容何君堯是他很好的朋友，亦是敢言的議員，相信會考慮香港整體利益。他將會約何君堯見面解釋，亦可安排參觀荔枝角收押所，感謝何君堯讓他明白社會存在誤解，令他有機會解釋。

鄧炳強譴責有人借此大造文章，指稱有官員「軟對抗」，與事實不符，強調政府問心無愧，實事求是，會慎用資源。他強調媲美5星級酒店，設備豪華這些聲稱不符事實，指重建計劃是「實而不華、目標為本」。重建後懲教所會有綜合祈禱室，並非外界所指會興建一間清真寺。至於牙科治療室並非診所，收押人士也不是每天可以求診。

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鄧炳強：將重建費用與酒店比較不恰當

對於有人質疑重建費用高昂，鄧炳強指今次重建涉及削去部分山坡，如果撇除相關特別工程，每呎重建費用與2011年重建大欖女懲教所相若。他又指，懲教設施涉及保安系統，單是更換閘門可能要30萬元至80萬元，因此將懲教院所重建費用與住宅和酒店直接比較並不恰當。他指荔枝角收押所在1977年建立，由已婚宿舍改建，本身設計並非正式的懲教設施，至今已經46年，設施已經老化，應用科技實施「智慧監獄」也有困難。

鄧炳強譴責借收押所重建大造文章　感謝「好朋友」何君堯讓他明白社會存誤解

鄧炳強譴責借收押所重建大造文章　感謝「好朋友」何君堯讓他明白社會存誤解

荔枝角收押所容量不足

鄧炳強又指收押犯人數目過去10年倍增，由1,500多人增至現時近3,000人，但荔枝角收押所容量只有約1,500人，目前已收容近1,600人，部分收押犯人要暫時調到其他懲教設施，情況並不理想。至於有聲音指當局不應優待收押人士，鄧炳強指懲教署一向以穩妥、安全、人道、合適和健康方法，管理懲教設施。

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