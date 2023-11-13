鄧炳強譴責借收押所重建大造文章　感謝「好朋友」何君堯讓他明白社會存誤解

立法會工務小組委員會早前通過以55億元重建荔枝角收押所，不過何君堯等議員質疑重建計劃費用高、媲美五星級酒店。保安局局長鄧炳強形容何君堯是他很好的朋友，亦是敢言的議員，相信會考慮香港整體利益。他將會約何君堯見面解釋，亦可安排參觀荔枝角收押所，感謝何君堯讓他明白社會存在誤解，令他有機會解釋。

鄧炳強譴責有人借此大造文章，指稱有官員「軟對抗」，與事實不符，強調政府問心無愧，實事求是，會慎用資源。他強調媲美5星級酒店，設備豪華這些聲稱不符事實，指重建計劃是「實而不華、目標為本」。重建後懲教所會有綜合祈禱室，並非外界所指會興建一間清真寺。至於牙科治療室並非診所，收押人士也不是每天可以求診。