熱門搜尋:
床蝨 SmartPLAY康體通 雙11 騙案 曉柏峰 無制限探險隊 白日之下 流感 叱咤2023 區議會選舉2023 姜濤 MIRROR 以巴衝突 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-10 10:29:52

鄧炳強：任何制裁無阻23條立法　美政客愈恐嚇愈堅持下去

分享：
鄧炳強形容美政客行為如黑社會。(資料圖片)

鄧炳強形容美政客行為如黑社會。(資料圖片)

新一份《施政報告》提出政府明年內完成《基本法》23條立。保安局長鄧炳接受報章訪問時，重申23條立法必須有充足諮詢，但是否用「白紙草案」，即不設大前提以擬稿形式收集意見，他認為並非最有效率。對於有美國跨黨派議員提出制裁香港法官等，鄧炳強指任何制裁恐嚇都無阻23條立法，又形容對方越恐嚇，「便越知道現在做的事是對的，越是要堅持下去。」

Ad Block

重申23條「白紙草案」諮詢非最有效率

鄧炳強指，美國政客之所以用所謂的「制裁」，恐嚇特區政府官員、法官及檢控官等，企圖阻礙依法維護國家安全，反映這些政客不希望其代理人、爪牙受到懲治。鄧炳強說他們以為用這些方法就能恐嚇到港府不去盡責任，這是錯的，又形容對方越恐嚇，「便越知道現在做的事是對的，越是要堅持下去。」

他強調，為應對「有心人」的抹黑，政府目標在明年完成《基本法》23條的立法，過程中必然會安排公眾諮詢，確保任何市民都有機會對立法給予意見，同時會做好維護國家安全的宣傳教育，一一澄清美西方的抹黑，惟對於是否用「白紙草案」，他認為並非最有效率的方式。

各區培訓「地區導師」推廣維護國安

鄧炳強另提到須警惕「軟對抗」煽動仇恨，批評某些亂港分子透過文化、藝術包裝，對抗政府，煽動對特區政府的仇恨，對有關軟對抗行為須全力迎擊，並指一些「黃店」在店內掛滿讚美黑暴、支持黑暴的海報，釋放對政府的仇恨，早前有人歪曲捐贈器官精神，煽動他人取消器官捐贈登記等，亦是企圖製造矛盾。他說政府會做好宣傳教育，讓市民不會被人煽動到，並正計劃於2025年在全港各區培訓約2,600名「地區導師」，推廣維護國家安全等知識等

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受