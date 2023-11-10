鄧炳強：任何制裁無阻23條立法　美政客愈恐嚇愈堅持下去

新一份《施政報告》提出政府明年內完成《基本法》23條立法。保安局長鄧炳強接受報章訪問時，重申23條立法必須有充足諮詢，但是否用「白紙草案」，即不設大前提以擬稿形式收集意見，他認為並非最有效率。對於有美國跨黨派議員提出制裁香港法官等，鄧炳強指任何制裁恐嚇都無阻23條立法，又形容對方越恐嚇，「便越知道現在做的事是對的，越是要堅持下去。」

鄧炳強指，美國政客之所以用所謂的「制裁」，恐嚇特區政府官員、法官及檢控官等，企圖阻礙依法維護國家安全，反映這些政客不希望其代理人、爪牙受到懲治。鄧炳強說他們以為用這些方法就能恐嚇到港府不去盡責任，這是錯的，又形容對方越恐嚇，「便越知道現在做的事是對的，越是要堅持下去。」

他強調，為應對「有心人」的抹黑，政府目標在明年完成《基本法》23條的立法，過程中必然會安排公眾諮詢，確保任何市民都有機會對立法給予意見，同時會做好維護國家安全的宣傳教育，一一澄清美西方的抹黑，惟對於是否用「白紙草案」，他認為並非最有效率的方式。

擬 各區培訓「地區導師」推廣維護國安

鄧炳強另提到須警惕「軟對抗」煽動仇恨，批評某些亂港分子透過文化、藝術包裝，對抗政府，煽動對特區政府的仇恨，對有關軟對抗行為須全力迎擊，並指一些「黃店」在店內掛滿讚美黑暴、支持黑暴的海報，釋放對政府的仇恨，早前有人歪曲捐贈器官精神，煽動他人取消器官捐贈登記等，亦是企圖製造矛盾。他說政府會做好宣傳教育，讓市民不會被人煽動到，並正計劃於2025年在全港各區培訓約2,600名「地區導師」，推廣維護國家安全等知識等。