鄧炳強：外國勢力藉代理人軟對抗 每天炒作社會議題煽市民恨政府

保安局局長鄧炳強表示，上任兩年最難忘是完成《基本法》第23條立法，有助本港維護國家安全建立一個更好的根基，他慶幸市民國家安全意識提高，指很多人開始理解「西方又恐嚇我哋香港市民！」。

市民國家安全意識提高

鄧炳強接受《星島日報》專訪時表示，23條立法工作涉事部門於諮詢期前已進行大量準備工夫，保安局、律政司及警隊人員每天都廢寢忘餐，不眠不休地希望盡快完成立法工作，強調諮詢文件解說清晰，「好多想惡意攻擊我哋嘅人都搵唔到位入！」