鄧炳強﹕外部勢力回歸前已處心積累　想利用香港危害國安

保安局長鄧炳強在社交平台上載國家安全影片，他指外部勢力想利用香港危害國家安全，並非一朝一夕的事，而是在回歸前已開始處心積慮，所以在過去20多年，香港才會出現多次的國家安全事件。
鄧炳強表示，早於2003年，外部勢力已在香港培植本土反對派，專門組織大型反政府遊行，當年反基本法第23條立法大遊行就是試點，令他們認為製造社會議題及矛盾，就有機會號召大批人遊行，令政府施政舉步維艱。
佔中後部分人開始渲染和平上街無效果
鄧炳強又指到，2012年外部勢力重施故技，找代理人帶頭抹黑國民教育，除了遊行之外，更包圍政府總部。直到2014年，政府推行政改，但外部勢力的本地代理人出來反對，繼而發生非法「佔中」，即使失敗告終，但部分人開始渲染，和平上街對抗政府沒有效果，要加入暴力元素才有效果。鄧炳強指於是到2016年，外國代理人再利用機會進行反政府的「旺角暴動」。
不實報道助長「港獨」聲勢迅速壯大
鄧表示此後再激發反對派煽動市民，特別是年輕人使用暴力，令2019年反修例事件爆發，外部勢力利用國際媒體作出不實報道，助長「港獨」聲勢迅速壯大，將香港一步步推向「顏色革命」的發展方向。鄧炳強呼籲市民時刻警惕，守護國家安全，共建和諧安穩的社會。