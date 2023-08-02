鄧炳強﹕外部勢力回歸前已處心積累　想利用香港危害國安

保安局長鄧炳強在社交平台上載國家安全影片，他指外部勢力想利用香港危害國家安全，並非一朝一夕的事，而是在回歸前已開始處心積慮，所以在過去20多年，香港才會出現多次的國家安全事件。

鄧炳強表示，早於2003年，外部勢力已在香港培植本土反對派，專門組織大型反政府遊行，當年反基本法第23條立法大遊行就是試點，令他們認為製造社會議題及矛盾，就有機會號召大批人遊行，令政府施政舉步維艱。