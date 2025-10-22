鄧炳強：延長口岸通關時間 要與內地協商

保安局局長鄧炳強表示，延長口岸通關時間牽涉兩地口岸運作，須審慎考慮一籃子因素，包括實際需要、兩地資源的有效運用、人手安排及交通配套等。在現行落馬洲／皇崗口岸，以及港珠澳大橋香港口岸提供24小時旅客出入境清關服務基礎上，政府會繼續密切留意旅客通關需求，視乎實際需要適時與內地有關當局，協商延長個別口岸的旅檢通關服務時間。

設即時通報機制 確保通關人流暢順

鄧炳強書面回覆立法會議員質詢表示，深港兩地口岸部門就各個陸路口岸均已設立即時通報機制，時刻監察陸路口岸的情況，確保通關及人流管理等工作暢順。他表示，陸路口岸的開放時間須獲得中央批准，於兩地陸路管制站接近關閉時間，如仍有大量旅客排隊等候過關，兩地口岸部門會緊密對接，即時交換資訊，包括在管制站已完成辦理離境手續的旅客人數。