本地
2025-10-22 13:20:59

鄧炳強：延長口岸通關時間 要與內地協商

鄧炳強：延長口岸通關時間 要與內地協商。（資料圖片）

保安局局長鄧炳強表示，延長口岸通關時間牽涉兩地口岸運作，須審慎考慮一籃子因素，包括實際需要、兩地資源的有效運用、人手安排及交通配套等。在現行落馬洲／皇崗口岸，以及港珠澳大橋香港口岸提供24小時旅客出入境清關服務基礎上，政府會繼續密切留意旅客通關需求，視乎實際需要適時與內地有關當局，協商延長個別口岸的旅檢通關服務時間。

設即時通報機制 確保通關人流暢順

鄧炳強書面回覆立法會議員質詢表示，深港兩地口岸部門就各個陸路口岸均已設立即時通報機制，時刻監察陸路口岸的情況，確保通關及人流管理等工作暢順。他表示，陸路口岸的開放時間須獲得中央批准，於兩地陸路管制站接近關閉時間，如仍有大量旅客排隊等候過關，兩地口岸部門會緊密對接，即時交換資訊，包括在管制站已完成辦理離境手續的旅客人數。

有需要時加開櫃枱及通道

他說入境處會彈性處理，在有需要時加開檢查櫃枱及通道，確保在管制站關閉前，為所有已在內地口岸完成辦理離境手續的旅客辦理入境手續，因而不會出現旅客在內地口岸完成離境手續後，因港方口岸關閉而未能入境的情況。

鄧炳強又說，過去3年入境處陸路邊境管制站均達到入境處所定目標，即98%的香港居民能夠在15分鐘內辦妥出入境手續，以及95%的訪客能夠在30分鐘內辦妥出入境手續。

原文刊登於 香港電台

