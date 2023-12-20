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2023-12-20 10:59:51

鄧炳強：擬就水電煤等關鍵基礎設施　進行網絡安全立法

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鄧炳強：擬就水電煤等關鍵基礎設施　進行網絡安全立法

鄧炳強：擬就水電煤等關鍵基礎設施　進行網絡安全立法

政府明年會就基本法第23條完成立法，保安局局長鄧炳強接受港台訪問時表示，過去1年就23條立法做了很多準備工夫。他又提到計劃就關鍵基礎設施，例如水、電、煤、電訊設備及金融機構，進行網絡安全立法，期望明年將法例呈交立法會。

鄧炳強提到近期發生數宗黑客入侵不同機構電腦系統事件，而關鍵基礎設施是香港經濟命脈，如果被人在網絡上破壞後果很嚴重，香港運作會大受影響，認為要仿效其他地方，就這些關鍵基礎設施的網絡安全進行立法。他表示，法律會規管營運者對於設施的管理方式，當中可能要做風險評估、設預防設施、應變方案，進行演練或預設情報機制等。他說當局曾諮詢業界，發覺大部分業界都有這些設置。

鄧炳強指警民關係一向非常好

提到警民關係，鄧炳強表示雙方關係一向都非常好，可能是2019年時有些人刻意離間，但現在已經是由亂到治，由治及興，香港市民都看得很清楚，所以現在執法部門，包括警隊和社會的關係都非常好。

內地與香港人流往返頻繁，鄧炳強表示需視乎需要，決定未來每個與內地連接的關口會否實施24小時通關。鄧炳強指部分關口晚上很少人使用，當局要適當運用資源，強調會不時檢視有否需要延長關口的開放時間。

粵港澳大灣區應急救援聯合會議今年9月在香港舉行，鄧炳強表示不久將來會有方案，以及一些實質的工作方針。他說粵港澳大灣區內地9個城市和港澳特區政府，未來在救援方面會在幾方面合作，除了技術、人才培訓或資料互換，最重要是在行動方面，例如會盤點大家有甚麼器材、採用的標準，以落實如何應用，以及一旦遇事時，要派隊協助應如何做。

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