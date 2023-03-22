鄧炳強：目前有必要保留《禁止蒙面規例》

政府在反修例運動期間制定的《禁止蒙面規例》，經歷過3年疫情，至今仍然生效。保安局局長鄧炳強指，因應現時國家安全隱患仍然存在的情況，特區政府認為目前有必要保留《禁止蒙面規例》。當局會密切留意整體社會情況，並適時作出檢討。

續按證據嚴格依法辦事

鄧炳強回應議員提問時表示，「口罩令」和《禁止蒙面規例》是兩回事。「口罩令」是處理公共衞生的問題，《禁止蒙面規例》是處理危害公共安全的情況。《禁止蒙面規例》現時仍然生效，警方會根據證據、嚴格依照法律辦事。

不影響市民日常戴口罩

他指，雖然現時「口罩令」已經被撤銷，但我們明白市民或會在一段時間內選擇繼續佩戴口罩。《禁止蒙面規例》規管的情況只是《公安條例》下的「公眾集會」及「公眾遊行」，以及非法或未經批准的集結，並不會影響市民在日常生活佩戴口罩。

他又稱，即使在「公眾集會」及「公眾遊行」中佩戴口罩，有關行為是否違反《規例》需根據個別實際情況而定，包括警方在執法時會作出查問，衡量涉事人提出的辯解是否合理，以決定是否有合理懷疑採取拘捕行動。在考慮是否提出檢控時，律政司亦會審視案中所有證據，包括涉事人是否有合理辯解，考慮是否有合理定罪機會，才會作出檢控決定。若涉事人被起訴，法庭亦會審視所有證據，以判別有關辯解是否真實和合理。