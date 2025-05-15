鄧炳強：行過國安公署門口影張相不算有意圖 林定國：市民依提點離禁地沒擔心理由

立法會內會成立小組委員會，審議兩項與國安公署相關的《維護國家安全條例》附屬法例工作。小組委員會由去年審議《維護國家安全條例》原班人馬組成，廖長江擔任主席。 小組委員會暫定今日召開兩節會議審議附例，出席會議的律政司司長林定國強調，制定相關附屬法例兼具法理及程序上的正當性，對於保障駐港國家安全公署有效依法履職是必不可少，有關附屬法例亦完全符合《基本法》及《國安法》有關保障人權及堅持法治原則的規定。 鄧炳強稱國安公署行使管轄權可能性相當低 附屬法例未雨綢繆 保安局局長鄧炳強說，國安公署要對四類危害國家安全案件，行使管轄權的可能性相當低，但附屬法例能夠做到未雨綢繆。

有禁地毗鄰有兩所學校 有指示相信學生不會走錯 附屬法例將公署的履職場所列為禁地，涉及6個處所，A4聯盟楊永杰關注，相關處所在民居附近，如果市民拍攝到公署會否犯法，而其中一處禁地位於大角咀海帆道，毗鄰有兩所學校，政府有何方法確保學生不會誤闖禁地。 鄧炳強表示，原本主體法例裡面已有說明，當中要牽涉意圖，如果並非有意圖進入禁區或從事間諜活動，「普通行過門口影張相」就不算有意圖。他又提到，禁地範圍會有指示，相信學生不會走錯，警方的學校聯絡主任在有需要時亦會與學校解釋，避免老師及學生誤入禁區。

鄧炳強：如刻意拍攝寫字樓窗內 情況不一樣 選委會議員管浩鳴關注如果有市民在禁地外「打卡」是否有問題，恐引發與公職人員衝突。鄧炳強重申意圖很重要，如市民身處非禁地範圍，如軍事碼頭門口「打卡」，並沒有意圖從事間諜行為，看不到會構成罪行。不過鄧舉出另一例子，稱如果有人「特登喺隔離搵長距離望遠鏡，影住寫字樓窗入面人哋做乜嘢，情況就不一樣」，重申要視乎該人意圖。

有責任協助公署工作 否則有機會違公務員守則 按照附例，公務人員須按公署要求，依法及時提供一切所需和合理協助、便利、配合、支持和保障。選委界議員陳紹雄關注，附例沒有訂明公務人員違反相關規定時的罰則，政府對蓄意不協助公署的公務員會否施加內部紀律懲處。保安局局長鄧炳強表示，公務人員有責任協助公署的工作，否則有機會違反公務員守則，但這個情況並不違反附屬法例中針對國安法第55條所述的情況。

林定國稱在三類嚴重情況下才出現公署行使管轄權 至於公務人員的定義，律政司司長林定國表示，是依據香港法例第一章訂明，在政府擔任受薪職位，不論長期或臨時職位的人士，並不包括立法會議員。他又強調，按照國安法第55條，由國安公署行使案件管轄權的情況，不一定要由國安公署提請中央批准，特區政府同樣有權提請中央，強調在三類嚴重情況下才會出現國安公署行使管轄權。 附屬法例將6處國安公署的履職處所列為禁地，小組委員會副主席、民建聯陳克勤關注，如何確保市民不會因為行過禁地範圍而誤墮法網，「如不小心進入或者經過跌了5元入去檢回」。鄧炳強表示，禁地與其他地方有良好分隔，不會在路經公眾地方時誤入。林定國說，會有指明人士有權要求市民離開禁地，警方亦會執法，如果市民依從提點離開禁地，沒有理由擔心犯法。