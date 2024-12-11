鄧炳強：警研用無人機巡邏　配人工智能助執勤

政府將開拓無人機應用，並正計劃推動低空經濟。在今日(12日)的立法會會議上，選委界議員鄧飛關注政府有否計劃推動無人機技術在警務系統及其他紀律部隊中應用。保安局局長鄧炳強指，警務處正研究自動巡邏系統，讓無人機按預設航道飛行，再以人工智能技術分析影像，執行全自動行動。

鄧炳強說，各紀律部隊已開始使用配備高解像度鏡頭的無人機，進行罪案現場調查、搜證及巡邏黑點。他透露將引入無人機長時間懸停在指定位置的系統，用於照明和廣播，提醒市民提高警覺。民航處亦將放寬小型無人機視距飛行限制，允許無人機在視線範圍外飛行。警務處也在研究自動巡邏系統，讓無人機按預設航道飛行，並利用人工智能分析影像，實現全自動行動。

人手操控受天文現象影響微

對於鄧飛關注本港無人機表演因天文現象多次取消，擔心同一問題影響紀律部隊使用無人機，鄧炳強回應指出，電離層閃爍等現象會導致無人機定位出現細微偏差。表演用的無人機間距僅有數厘米，若定位不準可能造成碰撞，但紀律部隊的巡邏和救援任務通常只出動一架無人機，並由操作員控制，誤差對行動影響不大。

鄧炳強還提到，未來民航處考慮分階段更新無人機法例，可能優先放寬小型無人機的「超視距飛行」，即允許無人機在視線範圍外飛行，並考慮為重量超過150公斤的先進空中運輸系統制定新專利法例。