鄧炳強：「軟應對」抗衡「軟對抗」 提升市民國安意識

《港區國安法》和《維護國家安全條例》相繼實施後，保安局局長鄧炳強表示國家安全風險仍存在，包括外部勢力無理抹黑、「軟對抗」煽動市民、本土恐怖活動地下化等，強調維護國安工作不會一勞永逸，尤在當前複雜的國際地緣政治下，香港仍經常遭遇外部反華勢力無端抹黑，政府需要及時反駁，但最重要是採取「軟應對」方式，長期做好「軟性教育」，提升香港市民的國安意識和國民身份認同。
國家安全風險仍存在
鄧炳強接受傳媒訪問時表示，國家安全風險仍存在，源於在國際地緣政治下，有外部勢力不想讓國家發展得好，認為會影響他們既有利益，故使用各種手段方法企圖危害國家及香港的安全，其中一個手段就是抹黑香港一國兩制實施情況，而「軟對抗」、本土恐怖活動地下化都是需要注意防範。
國安意識融入文化與生活
鄧炳強表示「軟對抗」就需要「軟應對」，市民應該明白「軟對抗」行為是想危害大家的安全，希望從文化和日常工作着手，加強市民對國家和香港的認識，能分辨不確信息，以及明白事實真相。其中，文化宣傳十分重要，包括學校的升旗禮、中式步操、開放沙頭角參觀等都是說好故事的好方式鄧強調，政府各個部門都有責任宣傳維護國家安全意識、國民身份認同。
鄧炳強表示接觸了許多青少年，看到他們對第23條立法的反應，「改變是明顯的」，尤其是青少年沒去過內地之前可能道聽途說覺得「落後、不方便」，但親眼看到後才發現，無論是科技航天文化，整體發展都比他們想像中好太多了，「大家都覺得國家很進步，也對身為中國人而感到自豪。」