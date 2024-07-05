鄧炳強：「軟應對」抗衡「軟對抗」 提升市民國安意識

《港區國安法》和《維護國家安全條例》相繼實施後，保安局局長鄧炳強表示國家安全風險仍存在，包括外部勢力無理抹黑、「軟對抗」煽動市民、本土恐怖活動地下化等，強調維護國安工作不會一勞永逸，尤在當前複雜的國際地緣政治下，香港仍經常遭遇外部反華勢力無端抹黑，政府需要及時反駁，但最重要是採取「軟應對」方式，長期做好「軟性教育」，提升香港市民的國安意識和國民身份認同。

國家安全風險仍存在

鄧炳強接受傳媒訪問時表示，國家安全風險仍存在，源於在國際地緣政治下，有外部勢力不想讓國家發展得好，認為會影響他們既有利益，故使用各種手段方法企圖危害國家及香港的安全，其中一個手段就是抹黑香港一國兩制實施情況，而「軟對抗」、本土恐怖活動地下化都是需要注意防範。