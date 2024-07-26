鄧炳強：近兩年未拒絕遊行申請 仍與西方移交「非敏感個案」逃犯

香港近年幾近絕跡大型遊行，保安局長鄧炳強接受《南華早報》訪問時指，警方自2022年以來未有拒絕任何一宗遊行申請，強調不能以遊行數目判斷香港的自由程度，又指大型遊行絕跡並非公民社會倒退，認為公眾有多個渠道可以發聲。

審批門檻不變 但指公眾活動易被騎劫

鄧炳強另接受《有線新聞》訪問，警方審批遊行的門檻沒有因應《港區國安法》改變，惟強調「經過2019年，很多人看清楚公眾活動會被騎劫，就算你想安全，有人會衝出來騎劫活動，做危害國家安全的事情」。被問及是否代表遊行集會不再是有效表達意見的方法，鄧炳強否認，指香港市民仍依法享有遊行集會的權利，又稱政府若認為市民意見正確，就會改進和改善，「市民看到政府真的有反應，就不需要出來示威」。