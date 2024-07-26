鄧炳強：近兩年未拒絕遊行申請 仍與西方移交「非敏感個案」逃犯

香港近年幾近絕跡大型遊行，保安局長鄧炳強接受《南華早報》訪問時指，警方自2022年以來未有拒絕任何一宗遊行申請，強調不能以遊行數目判斷香港的自由程度，又指大型遊行絕跡並非公民社會倒退，認為公眾有多個渠道可以發聲。
審批門檻不變 但指公眾活動易被騎劫
鄧炳強另接受《有線新聞》訪問，警方審批遊行的門檻沒有因應《港區國安法》改變，惟強調「經過2019年，很多人看清楚公眾活動會被騎劫，就算你想安全，有人會衝出來騎劫活動，做危害國家安全的事情」。被問及是否代表遊行集會不再是有效表達意見的方法，鄧炳強否認，指香港市民仍依法享有遊行集會的權利，又稱政府若認為市民意見正確，就會改進和改善，「市民看到政府真的有反應，就不需要出來示威」。
舉例若「幣少」美國被捕 仍可引渡回港
對於《港區國安法》自2020年實施以來，西方多個國家先後宣布暫停執行與香港的逃犯移交協議。鄧炳強對《南華早報》指暫停引渡協議的做法「可恥（Shame）」，相關協議中止只會令罪犯得益，但強調香港並沒有因此成為逃犯天堂，影響沒想像中大，本港執法部門與國際機構的合作不受地緣政治影響，香港仍可透過個別安排，移交涉及販毒、詐騙等非敏感個案，同時暗示政治個案的移交機會較低。
他舉例因欺詐等罪被國際刑警通緝、外號「幣少」的黃鉦傑若在美國被捕，技術上美方不會將他引渡到香港，惟雙方當局仍可以透過個別安排引渡回港；至於涉及政治的案件，鄧炳強料成功引渡的機率不高，反問會否要求英國引渡正被通緝的前香港眾志主席羅冠聰。