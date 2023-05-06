鄧炳強：遊行集會施加條件合理　指檢走國殤之柱非因六四臨近

保安局局長鄧炳強今日（6日）出席電台的訪問時，指2019年起遊行集會多了需要考慮的因素，以免遭人騎劫，故認為必要時施加條件是「正常合理」。對於警方在周五（5日）檢走「國殤之柱」，鄧否認是因為六四臨近。

鄧炳強今日出席商台的節目訪問，他提到有關於遊行集會的自由。鄧指在2019年起，有人利用公眾活動作出危害國家安全行為，因此之後無論是團體還是個人申辦遊行集會，都增加了需要的考慮因素，以免被人騎劫。鄧指，警方在審批遊行時須評估風險，在做出判斷後於必要時施加條件是「正常合理」。

稱香港仍有國安風險

鄧又指，在2019年有人利用網絡進行攻擊或利用通訊平台「吹雞」，動員他人到「暴動現場」。鄧指警方需要盡量利用科技，打擊及應對網絡上的國家安全風險。鄧表示，要讓年輕人知道需要分析網絡上的言論，並明白自己的法律責任。鄧又稱，香港仍有國家安全的風險，指外部勢力仍想在香港尋找代理人，危害國家及香港的安全。

另外，就有關警方在昨日從元朗檢走國殤之柱，鄧否認與六四臨近有關。他指警方是調查到某一個階段就採取行動，不方便談論個別案件細節，強調一切以法律及法庭程序為依歸。