鄧炳強：遊行集會施加條件合理　指檢走國殤之柱非因六四臨近

保安局局長鄧炳強今日（6日）出席電台的訪問時，指2019年起遊行集會多了需要考慮的因素，以免遭人騎劫，故認為必要時施加條件是「正常合理」。對於警方在周五（5日）檢走「國殤之柱」，鄧否認是因為六四臨近。
鄧炳強今日出席商台的節目訪問，他提到有關於遊行集會的自由。鄧指在2019年起，有人利用公眾活動作出危害國家安全行為，因此之後無論是團體還是個人申辦遊行集會，都增加了需要的考慮因素，以免被人騎劫。鄧指，警方在審批遊行時須評估風險，在做出判斷後於必要時施加條件是「正常合理」。
稱香港仍有國安風險
鄧又指，在2019年有人利用網絡進行攻擊或利用通訊平台「吹雞」，動員他人到「暴動現場」。鄧指警方需要盡量利用科技，打擊及應對網絡上的國家安全風險。鄧表示，要讓年輕人知道需要分析網絡上的言論，並明白自己的法律責任。鄧又稱，香港仍有國家安全的風險，指外部勢力仍想在香港尋找代理人，危害國家及香港的安全。
另外，就有關警方在昨日從元朗檢走國殤之柱，鄧否認與六四臨近有關。他指警方是調查到某一個階段就採取行動，不方便談論個別案件細節，強調一切以法律及法庭程序為依歸。
保安局聲明譴責指控
保安局今日亦發聲明，批評有組織對警務處進行的取證行動作出與事實嚴重不符的指控，予以強烈譴責。聲明稱「是次取證工作的有關案件，調查工作一直在進行中，而根據調查發展進行取證以協助推展有關案件，合法合情合理。有關組織企圖混淆視聽，假借藝術自由為名，要求歸還有關證物，並對警務處的合法執法行動作出無理譴責和惡意抹黑，完全是漠視法律、罔顧法治精神的行為。」
又指「《香港國安法》第四條明確規定香港特區維護國家安全應當尊重和保障人權，依法保護香港居民根據《基本法》、《公民權利和政治權利國際公約》和《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港的有關規定享有的權利和自由，但有關權利和自由並非絕對。」