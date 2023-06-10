鄧炳強：《願榮光》或危害國家安全　當局須作出行動

律政司向法庭申請禁制令，禁止傳播反修例歌曲《願榮光歸香港》。保安局局長鄧炳強今(10日)在電台節目中指，相關歌曲在2019年開始已廣泛流傳，歌詞內容包含一些已被法庭裁定為可構成煽動的口號，而且近期更被錯誤表述為香港的國歌，而並非《義勇軍進行曲》，加上近日又發生一些事件，證明有關歌曲可能危害國家安全，所以政府必須作出一些行為。

對於禁制令具體涉及甚麼情況，以及怎樣情況下會違反《國安法》，鄧炳強指，一切要待禁制令發出後才可定斷，又說不可籠統評論兩句便知道何種情況是違法，需要視乎事件的前文後理，最簡單是否有意圖犯法及有否做犯法行為，強調若心有意圖犯法，當局一定有機會證明有關人士犯法。

六四當日帶走多人 鄧：有人 死心不息企圖危害公共安全

他又提到，警方在六四事件34周年當日帶走20多人，指有人「死心不息」在特別敏感日子企圖危害公共安全和秩序，甚至危害國家安全。他重申當局要維護公眾秩序及國家安全，確保活動不會被人騎劫，又指不能夠只看對方是否持有蠟燭以及在哪裡出現，稱當局執法標準很清晰，任何人都不會享有特權。

至於《基本法》23條立法，他重申23條立法是憲制責任，最快今年或最遲明年完成，當局會因應反修例案件的法庭判詞、國際事件及國安新形勢，起草23條立法，確保法例可以應對目前及未來的挑戰，並可實際執行。