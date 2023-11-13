鄧炳強：23條立法與《國安法》應相輔相成　已「預咗」美國和西方抹黑

保安局局長鄧炳強今(13日)在立法會一個簡介《施政報告》措施的委員會上表示，政府會在明年完成《基本法》第23條立法。選委會界謝偉俊表示，香港被國際社會認為太偏重國安議題，惹來不必要的制裁和非議，他建議「政治上減辣」，以23條立法取代《港區國安法》，鄧炳強回應指，23條立法和《港區國安法》應相輔相成，強調政府會做好解說工作，並已預期美國和西方國家的抹黑。

鄧炳強指，《港區國安法》是全國性法律，不能由23條立法取代，兩者應相輔相成。他不同意現時香港社會已經無風險，所以必須居安思危，並非要「嚇市民」，又形容香港在2019年經歷「血的教訓」，「市民心中有數」，知道香港有真正國家安全風險，所以23條立法有必要性。

他又說，已「預咗」美國和西方國家的抹黑，現時外國不時都會用不同借口抹黑香港沒有人權自由等，但政府不能因為抹黑就不做應做的事，在23條立法過程中會做好宣傳和解說工作，說明立法不會影響投資者，能保障營商環境，重申《國安法》並非香港獨有，聲稱英國的《國安法》比香港「更辣」。

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鄧炳強補充，會繼續多方面提高市民的國家安全意識，包括舉辦校際標語創作比賽和問答比賽，以及培訓地區導師等，又說面對全球網絡攻擊風險不斷增加，當局建議制訂法例，訂定關鍵基礎設施營運者的網絡安全責任，早前已經諮詢業界，目標是明年向立法會提交草案。