鄭志剛與拿度基金合作宣揚兒童精神健康 拿度：黃澤林是出色球手

鄭志剛創辦的愛望基金與網球明星拿度創立的Rafa Nadal Foundation結成夥伴關係，支持全球兒童及青少年身心健康。（中通社）

新世界發展前行政總裁、愛望基金創辦人鄭志剛與西班牙網球名宿、「泥地王」拿度舉行記者會，公布兩人分別創辦的基金「愛望基金」及「拿度基金會」結成夥伴關係，支持全球兒童及青少年發展，亦將舉辦慈善晚宴，為支持兒童精神健康的計劃籌款。 鄭志剛表示，與拿度分享同一個價值觀，大家好快志同道合去合作，二人並深信精神健康的重要性，希望致力促進兒童精神健康所發揮的社會效益，讓更多小朋友認識及學懂如何處理情緒，並利用香港自身優勢，透過香港與國際慈善機構合作，將香港打造成國際慈善事業之都。

「大家好快志同道合去合作」 鄭志剛表示，自己創立的基金在三年間，與20間慈善機構合作，向250間學校提供服務，並治療有緊急需要的兒童及青少年，期望能夠將學校、家庭、兒童及社區，凝聚在協作平台，推動正向教育理念。他指香港有不少兒童承受精神健康風險，而兩個基金理念不謀而合，期望宣揚關注兒童精神健康。