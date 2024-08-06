配合延綫路軌工程 東涌綫10.26提早兩小時收車

東涌綫正進行延綫項目工程，港鐵昨日表示，為配合延綫大型路軌改道工程，東涌綫於10月26日將進行一次小範圍的服務調整，屆時往來欣澳與東涌站的列車服務將提前約2小時停止，港鐵將安排免費接駁巴士往返兩個車站。港鐵稱相關工非常關鍵且需時較長，故須提早「收車」 騰出時間，並表示會關注工程進度，如發現工程影響恢復通車，會提早通知公眾和進行應對方案。

東涌綫延綫項目計劃在現有欣澳與東涌站之間，新增東涌東和東涌西兩個站；並要將原有東涌綫正綫路軌改道，建造1.2公里新路軌，接駁新車站，相關工程料2029年底建成。是次提早收車則緣於東涌東站的接駁工程。

團隊須騰出時間進行工程

港鐵項目經理(東涌綫延綫)梁寶寶表示，為減低工程對行車的影響，港鐵把工程分拆成過百晚進行，「每日東涌綫要行車19小時，收車後只有黃金兩小時進行工程。」然而，是次工序為最重要的「道岔安裝」，由於安裝工序繁複、不能分拆，需4至5小時無間斷進行，工程團隊反覆審視及規劃後，確認有需要略為延長非行車時間，因此須提早「收車」。

她又指，東涌東站一共有4個道岔須安裝，而另外3次道岔安裝工序，港鐵計劃在未來3年內進行，並會視乎改道工程進度，作出調整及確認，適時公布詳情。