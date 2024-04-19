醉駕撞傷人求勿報警「賠幾多都得」　休班警妨礙司法公正罪成

一名27歲休班男警前年在長沙灣駕駛Tesla私家車時撞傷途人，對方右腿被撞至變形見骨，男警事後未能通過酒精呼氣測試，又涉嫌慫恿傷者勿報警，「賠幾多都得」。他早前承認「危駕致他人身體受嚴重傷害」等3罪，但否認一項意圖妨礙司法公正罪。男警今(19 日)在區域法院被裁定妨礙司法公正罪成，還押至下周四(25日)判刑。

被告何家榮，27歲，報稱警員，承認危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害、血液中的酒精濃度超標及使用欠妥的車輛3罪，另否認妨礙司法公正罪。承認案情指，被告在2022年5月28日凌晨4時，陳姓事主於新樂富麵包店外的行人路上行走，遭被告所駕私家車突然剷上行人路及撞倒，導致事主右小腿變形見骨，私家車續衝向麵包店鐵閘撞至變形。

在庭上，辯方求情指案件事發突然，雖然性質嚴重，但案情相對溫和，請求法庭將被告各項控罪的部分刑期同期執行，而且呈上警隊嘉許信、義工服務證書等文件作求情。

官： 金錢慫勇明顯妨礙司法

法官嚴舜儀在判詞指，被告多次請求傷者不要報警，並在自稱會報警後，仍沒有報警，所以唯一推論是被告根本無意報警，只是想拖延時間，想辦法說服傷者不報警。

嚴官又說在傷者自行報警後，被告繼續以金錢慫勇和誘使傷者不向警方報告他駕駛車輛撞傷了傷者，明顯是妨礙司法公正行為，裁定他裁定妨礙司法公正罪成，還押至 4 月 25 日判刑。