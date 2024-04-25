醉駕撞傷人求賠償勿報警　男警罪成囚2年

一名27歲休班男警前年在長沙灣駕駛Tesla私家車時撞傷途人，對方右腿被撞至變形見骨，男警事後未能通過酒精呼氣測試，又涉嫌慫恿傷者勿報警，「賠幾多都得」。他早前承認「危駕致他人身體受嚴重傷害」等3罪，並就妨礙司法公正罪被判罪成，今(25日)在區域法院被判囚24個月、停牌3年及自費接受駕駛改進課程。

被告何家榮，27歲，報稱警員，承認危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害、血液中的酒精濃度超標及使用欠妥的車輛3罪，另否認妨礙司法公正罪。承認案情指，被告在2022年5月28日凌晨4時，陳姓事主於新樂富麵包店外的行人路上行走，遭被告所駕私家車突然剷上行人路及撞倒，導致事主右小腿變形見骨，私家車續衝向麵包店鐵閘撞至變形。

法官嚴舜儀判刑時引述辯方求情，指被告並無案底，為家中獨子及唯一經濟支柱，另指被告為水警，熱愛其警隊工作，對於本案而失去追求多年的職業，感到後悔。

惟嚴官斥被告明知自己醉酒，身體不佳，不宜駕駛，仍罔顧途人或駕駛者的安全，行為「極其自私、不負責任」，又指被告身為警員，社會對其操守有更高期望，其職業生涯受影響是他一手造成，「事到現今，悔不當初」，但考慮被告有參與義工、主動尋求輔導治療及學習正面思維等，就危駕罪減刑2個月，總刑期24個月，並且停牌3年及自費接受駕駛改進課程。