醫健通修例私營醫護未夠積極　林永和：或涉系統更新問題

政府建議修訂醫健通使用機制。醫務衞生局副秘書長許澤森今早(20日)在港台節目表示，市民仍有權選擇是否使用醫健通系統，亦有權決定是否容許個別醫護人員閱覽自己的醫療紀錄，但紀錄完整性對健康管理有重要影響，認為市民不應太有選擇性。

九成九上載紀錄來自公營醫護系統

許澤森解釋，醫健通推出以來，六成閱覽者都是私營醫護，但九成九的上載醫療紀錄來自公營醫護系統，認為私營醫護在這方面或未夠積極，因此想透過今次修訂推進相關做法。他提到，修例上載指明重要健康資料，對醫生進行診斷有重要參考作用，當局知道當中或涉及技術問題，例如要時間讓私營診所由人手轉為電子紀錄。他又說，當局正著手安排系統的第三方做連接工作，而並非醫生個別去做。