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2025-03-20 10:52:58

醫健通修例私營醫護未夠積極　林永和：或涉系統更新問題

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醫健通修例私營醫護未夠積極，林永和稱或涉系統更新問題。(資料圖片)

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政府建議修訂醫健通使用機制。醫務衞生局副秘書長許澤森今早(20)在港台節目表示，市民仍有權選擇是否使用醫健通系統，亦有權決定是否容許個別醫護人員閱覽自己的醫療紀錄，但紀錄完整性對健康管理有重要影響，認為市民不應太有選擇性。

九成九上載紀錄來自公營醫護系統

許澤森解釋，醫健通推出以來，六成閱覽者都是私營醫護，但九成九的上載醫療紀錄來自公營醫護系統，認為私營醫護在這方面或未夠積極，因此想透過今次修訂推進相關做法。他提到，修例上載指明重要健康資料，對醫生進行診斷有重要參考作用，當局知道當中或涉及技術問題，例如要時間讓私營診所由人手轉為電子紀錄。他又說，當局正著手安排系統的第三方做連接工作，而並非醫生個別去做。

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林永和認為，私營醫護未夠積極或涉系統更新問題。(資料圖片)

電子病歷未銜接到醫健通

家庭醫生林永和在同一節目指出，有關系統啟用後，私家醫生都陸續應用，有部分年長私家醫生未必有用電腦存放病歷，但相信會明白使用醫健通是大勢所趨。據他了解，現時不少私家醫生使用的電子病歷系統仍未能銜接到醫健通，除了藥物敏感外，其餘的仍未能直接上載或人手輸入至醫健通。因此認為私家醫生不夠積極的說法有點不正確，但他理解當中或涉及系統更新問題，相信未來半年至一年可做到銜接，深信私家醫生都會樂意使用。

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