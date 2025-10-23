醫健通2500私家醫生有能力上傳病人紀錄　政府推資助鼓勵業界參與

林冰冰(左二)說，至今有三成私家醫生有能力上載病人紀錄至醫健通；林思睿(左一)及林永和(右一)均稱查閱較完整病歷有助他們診症。(羅庸軒攝)

政府醫健通推出多年，一直鼓勵私營醫療機構和私家醫生上載病人紀錄。醫務衞生局推出認證計劃，嘉許已達技術要求、有能力上傳紀錄至系統的私營醫護提供者，至今有約2,500名私家醫生具備相關能力，認證同時讓市民揀選能上傳紀錄至其個人醫健通戶口的醫護提供者。當局並推出資助計劃，支援私家醫生轉用能接通醫健通的臨床醫療管理系統，冀參與私家醫生人數未來一、兩年有明顯增幅。

本港市場上有5個已連通醫健通系統的臨床醫療管理系統，覆蓋七、八成私家醫生，連同個別醫療機構的自家系統，目前全港九成醫生已登記使用醫健通。不過，醫務衞生局指私家醫生主要仍是取覽資料而未有上傳，現只有約三成私家醫生，即約2,500人具備上傳病人紀錄到醫健通系統的能力。醫衞局推出認證計劃，以金、銀、銅三級嘉許已達相關技術要求的私營醫護提供者，並設醫務化驗中心和放射診斷中心的專屬標誌，分辨可上傳紀錄的醫療機構或醫生。至今有逾180個私營醫護提供者獲得認證，涉及約2,500名私家醫生、遍布約740個醫護服務地點。市民可透過醫健通程式和網站搜尋認證醫療機構，相關醫護服務地點亦會張貼認證標誌。

為鼓勵更多私營醫療機構參與上載紀錄，醫衞局又推出支援計劃，每個申請資助的醫護提供者或醫療機構，最多可為50名合資格醫生申請每月500元資助，最長12個月，期間他們要採用或更新至市場上5個已連通醫健通的臨床醫療管理系統，資助期內須持續上載紀錄。醫衞局首席助理秘書長林冰冰指，目前較常見上載的紀錄包括藥物紀錄、化驗報告、針卡等，下一階段是鼓勵更多私家西醫上載紀錄，冀未來一、兩年參與人數能有明顯增幅，「最終當然想所有醫生參與。」

家庭醫生林思睿及林永和均表示，部分病人未必能清楚交代過往病歷，如果能在醫健通查閱病人較完整的紀錄，包括藥物敏感等，有助他們更準確診症。林思睿稱，有能力掌握更多資料後可改善醫患關係、使病人更相信家庭醫生，「病人依從性會大好多」，林永和就覺得診症時安心很多，「政府醫生有時都唔知私家發生咩事(診症紀錄)」，希望透過上載資料使病人擁有完整和終身的醫療紀錄。

強制要求上傳資料條文「備而不用」

私隱問題方面，林冰冰指醫健通有如個人銀行戶口，由市民全權管理，醫護提供者要先取得病人授權才可取覽其醫療紀錄，並只有在診症期間或進行相關醫療程序的醫生才可查閱紀錄，期間病人會收到短訊通知資料正被查閱。另外，立法會今年7月通過《電子健康紀錄互通系統條例》修訂，賦權醫務衞生局局長可在必要時，要求私營醫療提供者強制上傳病人的重要健康資料到醫健通。林冰冰重申條文是「備而不用」，現階段會集中在解決業界技術問題，形成一種協助市民整全病歷紀錄的文化，日後才會再評估是否有需要執行。