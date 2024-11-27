醫專成立「賽馬會醫學教育發展中心」　料5年助培訓逾4800名醫生

香港醫學專科學院（醫專）在2013年成立的「賽馬會創新醫學模擬培訓中心」本月起轉型為「賽馬會醫學教育發展中心」（JCIMED），開發工作間持續評估應用程式、及引入人工智能等創新技術，加強推動大學本科以上程度的醫學教育發展；預料5年可培訓超過4,800名醫生，作診斷、評估、分析病人數據等。

醫專主席梁嘉傑指，醫生培訓至今沿用的筆試、口試和臨床試，但在考核問到如果做手術、進行急救等基本知識或技能水平，與現實工作環境下的表現未必能完全吻合，故盼能讓評核涵蓋工作表現、範圍更全面，並以即將開發的工作間持續評估應用程式作為記錄儀，儲存受訓醫生的表現，協助生成學習目標、行動計劃等，及分析他們表現不佳的地方，了解需要加強培訓的地方。