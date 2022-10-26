醫生疑不當獲同事處方嗎啡7個月　瑪麗醫院報警　夥港大醫學院設委員會調查

【22:50更新：加入港大醫學院回應】

瑪麗醫院有醫生懷疑在6個月內，獲其他醫生同事不當處方嗎啡類口服止痛藥。該院發言人表示，涉事醫生目前正在休假，沒有發現有病人受影響。

瑪麗醫院今日(26日)晚上表示，早前接獲有受聘於港大醫學院的醫生，懷疑不當獲取嗎啡類口服止痛藥的報告。院方非常重視事件，已聯同港大醫學院成立委員會調查事件，嚴肅跟進及認真檢視投訴細節。

事件疑發生長達7個月

該院發言人解釋，事件疑涉及其他醫生在今年2月至8月期間，向該名醫生處方有關嗎啡藥物，委員會上周六(22日)已與涉事醫生會面了解事件。為釐清事件有否觸及刑事成分，醫院已就事件報警，並正配合警方調查，現階段未能提供進一步詳情。

涉事醫生目前正在休假，瑪麗醫院檢視相關病人紀錄後，沒有發現病人受影響。該院重申，按照既定程序及醫護人員的專業守則嚴肅跟進。發言人又稱，醫管局有指引監管醫生處方藥物安排，醫生必須按照病人臨床情況及相關指引處方藥物，為有需要病人處方合適藥物。

港大醫學院：不便評論

港大醫學院發言人回覆本報稱，瑪麗醫院與港大醫學院已成立委員會調查事件，有關調查工作尚未完成，醫學院不便評論。香港大學對人事問題有既定程序處理，事件現已轉交警方調查，校方會配合警方調查工作。