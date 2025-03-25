醫管局稱有助降低藥價 1+新藥機制推申請前諮詢

政府前年推出「1+」新藥審批機制，至今已有11款藥物獲批註冊。衛生署本月底將開始為藥劑業界定期舉辦簡介講座，並擬於6月起舉行藥物註冊工作坊、9月至12月為有意申請藥物來港上市的藥企提供「一對一」新藥註冊申請前會議，冀加快有關藥物審批流程。醫管局指，有5款獲「1+」批出的藥物已加入藥物名冊，其中一款更促成另一間藥廠把現有藥物減價三成七。

衛生署前年11月推出「1+」新藥審批機制，截至本月中已經批准11種新藥註冊，分別用於指定患者治療高血鈣症、專制性結直腸癌等不同疾病。為提升處理申請效率，衛生署將推出新藥註冊申請前會面諮詢服務，包括下周一舉辦首場申請簡介講座、6月舉行為藥企內負責規管事務和協助註冊事務而設的藥物註冊工作坊，以及在9月至12月個別約見有意申請的藥企，以「一對一」形式作出初步文件審查及提供意見。