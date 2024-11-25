醫管局系統聯通全港公院全球少見 電子病歷應用獲最高評級

醫管局推出臨床醫療管理系統(CMS)近30年，現時醫護人員可以一次過查閱病人在全港43間公立醫院和醫療機構的醫療紀錄，同時在醫院或診所任何位置都能監察病人情況。醫管局的電子病歷應用模式獲全球醫療信息及技術顧問機構給予最高級的第七級認證，當局指全球沒有太多地方能夠構建連接多間醫院的病歷系統，很多地區都羨慕香港這套系統。 上世紀九十年代醫管局開始發展CMS，至1995年推出第一代，迄今已發展成第四代系統。系統連接7個聯網共43間醫院，紀錄涵蓋病人由入院、檢查、治療、處方藥物至出院的病歷，為病人開藥時亦會彈出相關注意事項等。

系統去年通過全球醫療信息及技術顧問機構「醫療信息管理系統協會」的認證，醫管局43間醫院和醫療機構的電子病歷應用模式獲最高等級的第七級認證。協會團隊抵港後，視察需要評級醫院如何利用電子科技幫助住院病人，包括醫療文檔、醫生治療紀錄等連繫，同時到化驗室、掃描影像的部門、藥房和手術室等，檢視系統如何貫通及即時傳輸數據等，終獲得全港首個第七級認證。 醫管局資訊科技及醫療訊息部主管張毅翔舉例稱，病人在瑪麗醫院接受「通波仔」手術後，如要在仁濟醫院跟進，全球沒有太多地方可以透過單一系統做到，「去仁濟就只有仁濟的排板」，又說很多國家都有開發同類型系統的目標，「搞咗好多年仲努力緊」，又說在海外交流時稱本港已完成項目，對方通常起初都不獲相信。

有海外受訓醫生回港讚CMS「冇得頂」 醫管局醫療訊息主管彭育華補充，不少海外地區都很羨慕系統，亦有在海外交流或訓練後回港的醫生，都大讚CMS系統「冇得頂」，例如有醫生稱在加拿大受訓時，發現收急症時仍然要靠傳真和打電話。 當局正籌備第五代CMS系統，擬設計新功能一站式指導病人到醫院哪些地方進行抽血、量血壓等程序，人工智能也會是新一代系統的發展重點，目標既要幫到前線員工安心工作，也要為病人帶來優質服務。