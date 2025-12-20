金融經紀轉跑道投考督察 智救小貓獲「好市民獎」工程主任成學警

警察學院今日(20日)舉行結業操。今屆的施禮榮盾及榮譽警棍得主為25歲的見習督察莫竣稀。來自警察家庭的他，之前任職金融經紀，他在參與一次與韓國警察的交流活動中，對警察的工作有更深入的了解，並對警務工作產生濃厚興趣，遂在去年投考督察。而獲得銀笛獎及學業成績優異證書的學警陳委麟，曾獲得「好市民獎」，因一個小小舉動能貢獻社會，令他感到喜悅和滿足，並毅然投身警隊，踏出改變人生的一步。

莫竣稀加入警隊前在英國修畢航空航天工程碩士課程，曾任職金融經紀。他的父母均是警務人員，自小便明白社會秩序與治安是需要像他們一樣專業的人員維持。他憶述，在外國讀書期間，他居住的城市盜竊問題非常嚴重，某些區域更是罪案發生的高危地帶，「這些經歷讓我明白，香港的安全和穩定非理所當然，靠的是訓練有素、紀律嚴明的警隊。 2018年，莫竣稀參加了香港警察資訊及通訊科技學會所舉辦的法證工作坊，並參與和韓國警察的交流活動。他憶述，期間了解到兩地警方打擊網絡和科技罪案的策略，亦明白到警察工作的多元化，對警務工作產生了濃厚興趣，遂在去年7月投考督察。他期望，不論是街頭罪案，還是網絡威脅，均能貢獻力量，維護社會穩定。

找出爆炸品藏匿據點 感受工作重量 另一名見習督察、現年32歲的鍾堅柱，是榮譽警棍得獎人。他早年曾投考督察，惟期間父親診斷患癌，故退出考核；其後父親病情加重，經濟壓力沉重，由於按規定需要半年後才可重考，故選擇投考警員。 從學院畢業後，鍾堅柱駐守刑事情報科。他憶述，2019年社會示威期間，在一次行動中，他鎖定監控目標，透過持續觀察與追蹤，最終找到藏匿爆炸品與彈藥的據點。此次經歷讓他深深體會到這份工作的重量。隨着經驗的累積，經歷六年的警務生涯後，他再次踏上投考督察的征程，最終成功錄取。鍾堅柱說，過往的不同身份與經歷，讓他變得更堅韌，「我的警察故事剛翻開新的一頁，我相信，更精彩的章節即將到來。」

4 年前救小貓感滿足 冀守護市民投身警隊 現年34歲的學警陳委麟，是銀笛獎及學業成績優異證書得獎人，加入警隊前曾任職建築助理工程主任，4年前曾獲「好市民獎」。他憶述，當日上班途中經過鄰居門口時，聽到有貓叫聲，起初不以為意；直到看到樓下店鋪門口有一張尋貓啟示，以及一張閉路電視的截圖，圖中那個把貓抱走的背影和我鄰居甚為相似。他指，得悉鄰居沒有養貓，便和店主聯絡，再把相關資訊提供給負責案件的警察。翌日早上，他收到警員報喜，小貓成功被救出，他亦因此獲得「好市民獎」。 陳委麟表示，小小舉動能夠為社會作出貢獻，這份喜悅和滿足感啟發他成為守護市民的一員，故毅然投考警隊。他憶述，訓練期間自覺沒有太大優勢，很擔心追不上進度，惟他沒有放棄，更努力溫習與鍛鍊。而令他最深刻的，是參與護旗方隊的訓練，整個團隊迎着烈日完成十一國慶升旗儀式的演示。 陳委麟期望，日後能以自身的經歷與熱誠，為社會貢獻力量，一同守護家園。