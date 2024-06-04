銅鑼灣入夜後警力明顯增強　「王婆婆」等多人被帶走 (更新)

前支聯會副主席鄒幸彤等8人，被指利用「將至的敏感日子」持續發布具煽動意圖帖文，早前遭警方國安處拘捕。銅鑼灣維多利亞公園和怡和街、東角道一帶，今日(4日)警力明顯加強，中午起多名穿上防刺背心的軍裝警員與便衣警員在場巡邏，附近亦泊有大批警車，包括戰術巴士和裝甲車等。
入夜後，銅鑼灣一帶警力明顯進一步增強，並陸續有人在維園開啟手提電話閃光燈和燃點蠟燭等，崇光百貨附近亦有數名穿黑色上衣市民被警員帶上警車調查。在維多利亞公園3至6號足球場舉行的家鄉市集嘉年華今日如常開放，晚上有市民在場內觀賞文藝表演。
▼銅鑼灣一帶晚上情況▼
有人舉起大字報被指行為不檢
其中社運人士「王婆婆」在怡和街舉起手上鮮花叫口號，遭警員用揚聲器要求停止，並警告有關行為或具有煽動意圖，之後「王婆婆」被警員包圍及帶上警車。亦有市民在銅鑼灣東角道舉起大字報，被警員指涉嫌干犯公眾地方行為不檢遭帶上警車，另有警員在崇光百貨外截查身穿黑衣市民。
市民維園點燭光被制止？特首：需守法小心騎劫
特首李家超今日出席行政會議前，被問到「六四」是否成禁語、市民談論會否違法，以及到維園點起燭光會否被警方制止。他表示針對個別日子，政府有清晰立場，任何公眾活動都必須守法，所有活動都受《港區國安法》、《維護國家安全條例》和《公安條例》等法例規管，重申本港在2019年「港版顏色革命」中，有過悲痛經歷，提醒市民國安風險會突如其來，要小心有人騎劫議題，借題發揮。