銅鑼灣入夜後警力明顯增強　「王婆婆」等多人被帶走 (更新)

前支聯會副主席鄒幸彤等8人，被指利用「將至的敏感日子」持續發布具煽動意圖帖文，早前遭警方國安處拘捕。銅鑼灣維多利亞公園和怡和街、東角道一帶，今日(4日)警力明顯加強，中午起多名穿上防刺背心的軍裝警員與便衣警員在場巡邏，附近亦泊有大批警車，包括戰術巴士和裝甲車等。

入夜後，銅鑼灣一帶警力明顯進一步增強，並陸續有人在維園開啟手提電話閃光燈和燃點蠟燭等，崇光百貨附近亦有數名穿黑色上衣市民被警員帶上警車調查。在維多利亞公園3至6號足球場舉行的家鄉市集嘉年華今日如常開放，晚上有市民在場內觀賞文藝表演。