銅鑼灣奧運橋圖案及資訊「消失」驚魂 路政署有回應 (多圖)

銅鑼灣「奧運橋」近日相關奧運設計圖案和資訊突然消失，路政署稱鑑於部分油漆已日漸褪色，故進行翻新工程，不涉更改現有的外觀設計，料於12月完成。(灣仔區議會圖片/蘇文傑攝)

在銅鑼灣橫跨伊榮街和禮頓道、近富豪酒店旁的行人天橋，因有奧運設計元素而有「奧運橋」之稱，惟近日相關圖案及資訊突然消失，引發網上輿論關注，路政署回覆《am730》查詢稱，鑑於部分油漆已日漸褪色，故聯同灣仔民政事務處進行翻新工程，強調不涉更改現有的外觀設計，料於12月完成。

《am730》記者今日前往「奧運橋」現場視察，發現橋身及樓梯已經重新髹上奧運會顏色，原本於各級樓梯髹上的歷屆奧運會主辦城市及舉行年份等資料則暫時「消失」，只見兩級分別髹上2016年里約熱內盧和奧林匹克運動會。路政署回覆《am730》查詢稱，鑑於天橋部分油漆已日漸褪色，故聯同灣仔民政事務處進行翻新工程，重髹天橋及橋上的奧運圖案和資訊。署方指翻新工程已於7月展開，預計將於12月完成，又強調工程並非新工程項目，不涉及更改現有的外觀設計。

全港首條行人天橋 聖保祿學校2002年提出美化

連接怡和街、伊榮街、禮頓道的「奧運橋」為全港首條分層行人天橋，早於1963年建成。2002年，灣仔民政處採納鄰近聖保祿學校師生的設計概念，在天橋梯級髹上奧運會顏色、歷屆奧運會主辦國名稱及舉行年份等資料，橋身兩側亦安裝「北京申辦2008年奧運標誌」及「灣仔衞生健康活力城標誌」膠片。其後因應北京申奧成功，加上香港協辦該屆馬術項目，民政處於2008年再進行美化工程，以「北京2008年奧運會會徽」及「馬術體育圖標」膠片取代原有膠片，並重髹油漆。

2016年，民政處再重髹及全面更換膠片，並於樓梯加入2012年倫敦、2016年里約熱內盧兩個主辦奧運的城市。由於樓梯只有32級，故當時將停辦的兩屆即1940及1944年合併在同一梯級。