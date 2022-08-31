銅鑼灣駱克道錶行遇劫 4匪持刀槍鎚劫走約值千萬名錶 (有片)

【17:45更新】港島總區重案組總督察張嘉榮表示，事發在今日下午近1時，4名男子進入錶行後用本地話表示行劫，其中3人用疑似手槍、利刀及鐵鎚指嚇兩名職員，迫令他們交出櫥窗鎖匙，繼而在店內搜掠，偷取80至100隻名貴手錶，約值1,000萬港元，確診損失仍在點算當中。賊人逗留3分鐘後離開，登上停在謝斐道的接應私家車逃離現場。張嘉榮表示，現時未能確定賊人所持的是真槍抑或假槍，但強調錶行有裝保安系統，賊人離開後店員亦有啟動防盜系統。他說，港島總區刑事部正全力追緝賊人及涉案私家車，又呼籲目擊案發經過或有資料提供的市民，可聯絡港島總區刑事部第二組，電話是2860 7834 / 9886 0043。

大批警員到案發錶行調查

銅鑼灣駱克道一間錶行遇劫 4人疑持刀槍劫走71隻手錶 (有片)

【17:05更新】銅鑼灣駱克道下午發生劫案。事發在今日(31日)下午1時許，4名賊人疑持刀及懷疑手槍，闖入駱克道441號地下一間錶行，劫走約70至80隻名貴手錶，得手後登上一輛接應的私家車，往謝斐道逃去。警方接報後封鎖現場調查，又派出身穿避彈衣的警員在附近搜捕，並召來警犬協助搜索。經點算後，錶行損失71隻名貴手錶，包括勞力士及愛彼錶，價值約800萬元。

賊人利刀手槍指嚇職員

至於拍攝到案發過程的閉路電視片段亦曝光，可見共有4名賊人闖入錶行，掏出疑似手槍及利刀指嚇職員，3人身穿黑衫，餘下1人身穿藍衫。職員在指嚇下舉起雙手，賊人則在店內搜掠。整個犯案過程不到3分鐘。