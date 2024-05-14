長洲太平清醮｜深度遊行程包括參觀冰廠 希望讓市民遊客深入了解歷史及特色

香港旅遊業議會早前舉辦「創意．深度遊」的行程設計比賽，鼓勵旅行社設計不同主題的深度遊行程 ，比賽共選出六條優勝的「至尊路線」，其中「深度‧長洲」的行程包括參觀長洲冰廠、舞麒麟體驗、平安包工作坊、參觀立體浮雕、拉糖體驗工作坊等。參加者亦可以品嚐到在長洲85年的老字號餐廳和當地特色甜品等，希望可以讓市民及遊客深入了解長洲的歷史及特色。

明日將舉行飄色巡遊及搶包山決賽 長洲明日將會舉行飄色巡遊及搶包山決賽。有平安包店負責人表示，現時零售市場情況不理想，加上今年佛誕不是連假，預計今年太平清醮期間生意會較去年少兩至三成，預備了大約5萬個包，較疫情前少。他提到物流運輸、師傅、原材料在疫情期間都大幅加價，今年每個平安包售價亦由10元加至11元。