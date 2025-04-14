閉路電視助破案有成效 周一鳴︰或行幾步有一部

新上任的警務處長周一鳴日前提到，上任後有3大工作重點，包括推行智慧警政。周一鳴表示，警方去年在全港安裝615組閉路電視，至上月底成功協助偵破226宗案件，包括兇殺和搶劫等嚴重罪案，反映成效理想，目標本年度增至2,000組，正審視明年的目標安裝數目，希望做到越多越好，將來有機會做到行幾步就有一部閉路電視；又稱考慮引入機械人、機械狗等協助執法。 周一鳴昨在電視節目中表示，去年在全港安裝615組閉路電視，直至年底，成功協助短期內偵破122宗案件，至上月底更增加至近一倍至226宗，冀本年度閉路電視增至2,000組。被問到未來安裝閉路電視的目標會否增至「行幾步就有一部」，他回應說「有機會」，又指科技發展一日千里，暫時未有終極目標總數。

警方正研究未來加入人工智能，包括參考內地應用於道路安全工作，識別交通意外事故，盡快派遣人員到場處理。並正探討日後在智慧燈柱上安裝閉路電視，另外亦會研究「可能其他政府部門也好，或其他一些閉路電視的系統，可否適合加入我們這個系統，一起用。」他強調警方有清晰指引，確保增設閉路電視同時保障私隱，公眾毋須擔心。 另外，他又透露，正開展初步研究探討引入機械人或機械犬協助警務工作；短期內則會試行使用無人機進行高空巡邏，或於郊區和邊界地區等地方試用。

維護國安要市民參與支持 另一工作重點，是提升全民國安意識。周一鳴指，國安涉及多個生活層面，不想市民只將國安與執法和法例掛鈎，期望未來國家安全的宣傳規模，做到如防騙般鋪天蓋地。 他出席警務處舉辦全民國家安全教育日暨警隊博物館開放日強調，維護國安需要每名市民參與和支持，希望市民時刻保持警惕，居安思危，齊心協力維護國家安全。