開學｜運輸署提醒學生9月1日預早出門　呼籲駕駛人士避免前往學校區

9月1日（周五）是學生開學的日子，運輸署今日（29日）表示，預計周五的交通會比較繁忙，提醒學生們預早出門，尤其是本學期起就讀新校的學生，應預先了解他們上學要乘搭的交通工具路線，需乘搭渡輪的學生應事先了解清楚渡輪航線的班次、船種及航程時間，並在開學首日預留充裕的乘車時間，以免延誤上學時間，同時要注意道路安全。

駕駛人士避免前往學校區

運輸署呼籲，駕駛人士盡量避免駕車前往學校區；又指已經提醒各主要公共運輸服務營辦商於開學日提供充足的公共運輸服務，以應付乘客需求。

運輸署將密切監察交通情況

運輸署緊急事故交通協調中心（協調中心）將密切監察9月1日的交通及公共運輸服務情況，亦會與各公共運輸服務營辦商及有關政府部門保持密切聯繫，並派員到全港各主要地點實地視察，向協調中心匯報最新情況，在有需要時安排加強公共運輸服務，或通知警方協助疏導交通。



市民出門前須留意電台及電視台有關最新交通消息的廣播。