開學｜運輸署料路面交通較繁忙　提醒學生預留時間並留意最新交通消息

運輸署料開學日路面交通較繁忙 提醒學生預留時間並留意最新交通消息

下周一(9月2日)是開學日，運輸署預計當日整體路面交通會較繁忙，建議學生預留充裕時間，並留意最新交通消息。 運輸署今日表示，已提醒各主要公共運輸服務營辦商於開學日提供充足服務，並在有需要時加密和調配後備班次，應付乘客需求。署方已向教育局了解新學校地點及跨區上學情況，檢視鄰近交通和運輸安排，並將恢復服務學校區的特別路線。同時，署方已提醒提供接駁陸路口岸的本地專營巴士及過境巴士營辦商，提供足夠服務予跨境學生。署方亦已要求相關部門檢討正在或將在主要道路進行的道路工程，盡量減少新學期初對交通的影響。

運輸署發言人呼籲學生盡快熟習往返學校的交通路線和班次，尤其是準備就讀新校的學生。運輸署預計當日整體路面交通會較繁忙，建議學生預留充裕時間，並留意最新交通消息。運輸署呼籲駕駛人士盡量避免駕車前往學校區。 發言人說，運輸署緊急事故交通協調中心將於開學日早上提升至最高級別的聯合督導模式運作，聯同警方及各公共運輸營辦商共同實時密切監察開學日的交通及公共運輸服務情況。協調中心會派員到全港各主要公共運輸交匯處和學校區實地監察，包括九龍塘、黃大仙蒲崗村道、葵涌葵盛圍、北角寶馬山等學校區、陸路口岸及隧道，匯報最新情況，在有需要時加強服務及實施相應交通管理措施，如調校交通燈時間及聯絡警方協助疏導交通。