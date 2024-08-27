暑假即將結束，小朋友陸續要上學，兒科專科醫生提醒家長注意「三疫」感染風險，即流感、新冠病毒及呼吸道合胞病毒。其中呼吸道合胞病毒對1歲以下嬰幼兒特別危險。

根據衞生署定期監測數據，呼吸道合胞病毒趨活躍，樣本測試呈陽性佔比由本年初的0.34%，增至本月中的2.15%。港大兒童及青少年科學系名譽臨床副教授關日華指出，下周開學後，學童之間接觸更頻繁，病毒傳播風險會明顯上升。若學童受感染，家中特別是1歲以下嬰兒也有感染的風險。由於嬰兒氣管較幼，加上未發展完善，一旦感染呼吸道合胞病毒可引致較嚴重併發症，甚至需要在深切治療部留醫。