暑假即將結束，小朋友陸續要上學，兒科專科醫生提醒家長注意「三疫」感染風險，即流感、新冠病毒及呼吸道合胞病毒。其中呼吸道合胞病毒對1歲以下嬰幼兒特別危險。
根據衞生署定期監測數據，呼吸道合胞病毒趨活躍，樣本測試呈陽性佔比由本年初的0.34%，增至本月中的2.15%。港大兒童及青少年科學系名譽臨床副教授關日華指出，下周開學後，學童之間接觸更頻繁，病毒傳播風險會明顯上升。若學童受感染，家中特別是1歲以下嬰兒也有感染的風險。由於嬰兒氣管較幼，加上未發展完善，一旦感染呼吸道合胞病毒可引致較嚴重併發症，甚至需要在深切治療部留醫。
呼吸道合胞病毒是透過患者飛沫傳播，一般病徵與上呼吸道感染類似，包括發燒、流鼻水、咳嗽，如嚴重的話，可引發小支氣管炎，氣促、呼吸阻塞。目前未有針對呼吸道合胞病毒的疫苗供小朋友接種，但孕婦接種成年人版的疫苗後，可產生抗體，胎兒會有一段時間受母體的抗體保護，出生後亦可以減少感染機會。
開學在即 注意個人衛生 預防RSV感染
關日華建議注意個人衛生，勤洗手
關日華指出對付病毒，預防最重要，但不主張「一刀切」要求小朋友長期佩戴口罩，應教導他們在適當時候，例如通風不理想，周遭有人出現病徵，或本身受感染才戴口罩，同時注意個人衛生，勤洗手。
原文刊登於 香港電台