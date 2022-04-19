開考在即 應屆DSE考生3年高中抗疫中度過 寧入竹篙灣考試 不想評估成績

爆疫逾2年，影響3屆DSE文憑試考生，今屆考生更是3年高中生涯中在抗疫中度過。三番四次停課，面授課時大減，壓力倍增。有應屆考生表示，疑壓力致身體不適，需尋求開導。雖然DSE已落實周五(22日)開考，惟仍須擔心中招影響表現、因圍封檢測或成密切接觸者須隔離，影響應試。如遇應試困難，當局亦有評估成績安排，但考生異口同聲指，到竹篙灣特別考場應試仍是首選安排。

應屆DSE考生林賢潤憶述，去年底受反覆胃痛困擾，當時求醫獲悉不排除與壓力有關，最後要尋求社工協助。另一名考生林沐健指出，2019年已因社會事件曾停課，爆疫之後又停課數次，每次1至4個月，即使復課期間大部分日子也是半日課，課時大削下憂跟不上課程進度；更甚的是，第五波疫情發生的時段原是考生備試最後衝刺階段，即連模擬試也無法舉行。

提前準備「走佬袋」

披荊斬棘來到開考前最後一星期，兩名考生提到備試的各項安排和準備也較往年考生多，包括為每日作快速抗原測試，須推前起床時間，擔心「中招」影響溫習及應試表現；若中招或被圍封檢測等，又要考慮是否選擇評估成績，還是到特別試場應考，並要提前準備「走佬袋」。

賢潤提到，因選修設計與應用科技，入特別考場除日常衣物，更要緊記帶同三角尺及圓規應考。沐健笑言，「我諗都要準備定兩套」，一套放於走佬袋中、一套常備於應考書包。對於有人指可以提早中招作為「策略」，減少變數，2人均不認同，擔憂後遺症影響表現，也可能傳染身邊人、難保應試期間再染疫等。為防止染疫，2人也長時間不敢外出，沐健笑指以往自己每周最少外出一至兩次，而第五波疫情期間，他卻經常連續2周不外出，避免外出有感染風險。

荃灣早前爆疫，賢潤因家庭情況許可，由荃灣搬至元朗避疫。而2人父母為減低愛子感染風險盡量配合，包括選擇在家工作、少出街。

作為DSE班的班主任的周老師形容，今屆考生的壓力如橡筋般，在自己不能掌控下受到持續拉扯，可感受到他們壓力前所未有；加上非所有同學父母也能配合在家工作，減少外出和染疫機會，再者考生失去與同窗作伴溫習的機會，壓力似獨力承受，無法舒緩。身為精神健康諮詢委員會委員的曹達明校長表示，今屆考生失去很多課時之餘，又失去課餘運動的機會，例如賢潤身為籃球校隊成員，這幾年「隊波如同散晒」。去年把握復課時機，校方也特意安排學校旅行，讓學生們的情緒可舒暢些。

態度決定高度 積極樂觀面對

DSE考生最後衝刺階段，沐健為同屆打氣，指大家撐到最後幾天，不應現在放棄，堅持下去準備好應試。曹達明引述常向學生說的「態度決定高度」，鼓勵考生以積極、樂觀態度正面面對，家長則要掌握準確資訊，幫助或提點子女萬一確診、成密切接觸者或要圍封強檢要準備甚麽，「知點做就無咁驚慌」。去年DSE考生方同學也返校為學弟打氣，指經歷過後，了解到外間很多無法掌控情況，最重要是做好自己。