防止虐待兒童會接168宗疑虐兒個案 6至8歲最高危 停課困獸鬥加劇衝突

防止虐待兒童會於2021/22 年度共接到1,136 宗熱線舉報及諮詢服務，當中有 168 宗(15％)為懷疑虐兒個案，涉及 202 名兒童，最多介乎6至8歲，有近三成；六成半懷疑施虐者是家庭成員，母親佔大多數。虐兒個案中，身體虐待佔近六成，其次較容易被忽略的心理虐待亦有近一成半。機構建議除了應強化家長正面管教外，亦應立法全面禁止體罰，以及盡快實行強制舉報懷疑虐待兒童等。

懷疑受虐兒童多為 6 至 8 歲

168宗懷疑虐兒個案，6至8歲的佔最多亦屬最高危組別，有54人(27%)、其次是3至5歲，即包括了學前及初小階段的兒童，有43人(21%)，年齡在9至 11 歲的也有36人(18%)。當中涉及194名懷疑施虐者，有六成半人是家庭成員，母親佔最多有28%、其次為父親(14%)。

機構總幹事黃翠玲表示，現今教育制度競爭激烈，家長既面對為子女選校的壓力，又擔心子女的學業成績末能達到學校要求，以致對子女有過高期望，容易造成親子衝突。加上疫情停課及提早放暑假，兒童未能參與課外活動，只能困在家中，以致兒童有較長時間接觸網絡遊戲，促使親子衝突加劇。

她又指出受虐兒童會對施虐的家長或家庭成員失去信心，也可能會產生恐懼、抑鬱、性格變得內向，最深遠的影響是缺乏安全感，以致自信心及自我形象低落，對自身價值產生懷疑，對人的信任程度也會較低，甚至在人際關係上產生障礙。