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2023-09-25 15:45:50

陳克勤接任民建聯主席　指會留任行會成員

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陳克勤接任民建聯主席　指會留任行會成員

陳克勤接任民建聯主席　指會留任行會成員

民建聯領導層換屆，副主席陳克勤當選為黨主席。立法會議員陳恒鑌及葛珮帆則新當選為副主，填補陳克勤升任主席的空缺，以及原副主席張國鈞進入政府擔任律政司副司長的空缺，原副主席陳勇、周浩鼎及陳學鋒繼續擔任黨副主席。另外，葉傲冬將擔任秘書長、莊惠明出任司庫、葉文斌擔任副秘書長、盧文端連任監委會主席。

李慧琼在任民建聯主席時曾辭去行會成員一職，陳克勤則指會繼續留任行會成員，相信以黨主席身分參加行會，可強化政府及民建聯的關係。而民建聯在推動經濟、改善民生的理念和政府一致，相信可更好地向政府高層反映各階層聲音。

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民建聯未來有4個工作重點

陳克勤當選後見記者，感謝李慧琼在任8年帶領民建聯走過很多道路，面對很多挑戰及困難，令民建聯發展壯大，與所有同事由衷敬佩李慧琼的付出及貢獻。陳克勤提及民建聯走過31年不平凡的道路，由無到有，由弱到強，一直持愛國立場，到未來亦是同樣忠貞不渝。他指民建聯未來要轉型為治理型政團，指以往對政府政策有「六字真言」，是其是、非其非，而新時代下可進取些「成其事」，不單是批評或提意見，亦應協助政府落實惠民政策。他強調民建聯不會只為個別階層或團體代言，未來有4個工作重點，分別是提升自我、建設香港、報效國家及聯通世界。他表示與團隊深感責任重大，一定全力而赴，期望上下團結一致。

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陳克勤：區選參選人需證明是愛國者

今年12月是區議會選舉，陳克勤提及黨內將盡量派出最多的人參選，稍後會召開特別執委會通過派出的名單，再作公布。對於有泛民早前表示難以接觸「三會」，即分區、防火及滅罪委員會並取得提名票，陳克勤指相信作為長期在地區服務的人士，一定認識「三會」成員，他們不是突然加入，很多已在地區服務十多二十年。他又提及和團隊基本上都參與過選舉，取提名票是自己爭取，不會有人「送上門」。他認為重點不在於會否給提名票，而在於參選人能否說服提名人他是愛國者，如果只口說自己是愛國者，但並無實際行動，則未必能取得任何一張提名票，他指按理解未有黨友接獲提名要求。

陳克勤接任民建聯主席　指會留任行會成員 李慧琼卸任民建聯主席

李慧琼退下黨主席

陳克勤現年47歲，和李慧琼屬「同期」，民建聯元老葉國謙是陳克勤的中學老師，陳曾在葉國謙的辦公室做暑期工，衍生從政興趣。陳克勤加入民建聯後，在1999年以23歲之齡，成為當時最年輕的區議員。到2008年以32歲之齡，他成為當時最年輕的地區直選立法會議員，連任至今。他去年被委任為行政會議非官守議員，同樣是最年輕的行會成員。

原民建聯主席李慧琼同時擔任全國人大常委，她出任黨主席8年，早前宣布不競逐連任，指意識到個人有限的時間及能力，對黨未來發展和工作未必有利，故再三考慮後作出決定。李慧琼指，今後必定繼續努力，為國家、為香港，多做實事，又感謝廣大市民、黨友、特區政府和國家多年的包容、支持。

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