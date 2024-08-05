陳凱欣稱自願醫保涵蓋中醫醫院屬理所當然　不認為會令保費大增

消息指，政府正考慮把自願醫保計劃的保障範圍，擴大至中醫醫院服務。據了解，當局正與保險業聯會溝通，商討是否可行，具體細節未定。政府早前預計中醫醫院可於明年底起，分階段投入服務。
立法會衞生事務委員會主席陳凱欣表示歡迎，指出中醫醫院將提供門診及住院服務，應與一般西醫為主的醫院看齊，自願醫保涵蓋中醫醫院服務屬理所當然，亦是預期之內。
至於自願醫保的保費會否因而增加，陳凱欣說根據內地經驗，中醫醫院的營運成本、醫療收費不會較傳統的西醫醫院高，因此如果將中醫醫院視作一般醫院，而自願醫保涵蓋範圍包括該醫院，她不認為會令保費大增。
另外，陳凱欣表示，自願醫保計劃已推行5年，政府應趁機會作中期檢討，包括成效如何、能否吸引市民投保，以減輕公營醫療負擔等。她認為自願醫保計劃最大誘因是每年最高扣稅額8000元，但隨著通脹、經濟環境等因素，有關金額未必具有吸引力，建議政府可增加誘因，例如包一次免費身體檢查、洗牙等。
保險業聯會行政總監劉佩玲表示，對於政府考慮將自願醫保計劃涵蓋中醫醫院服務沒有立場，保險業聯會已與當局及中醫醫院方面進行初次會面，主要要了解中醫醫院的治療方案，以及對方期望的保障範圍等，雙方正在磋商及了解細節。至於保費方面，由於未知道治療方案及保障要求，因此不會評論，亦未能提供數據及資料。
原文刊登於 香港電台