陳凱欣稱自願醫保涵蓋中醫醫院屬理所當然　不認為會令保費大增

陳凱欣指出，中醫醫院將提供門診及住院服務，應與一般西醫為主的醫院看齊。

消息指，政府正考慮把自願醫保計劃的保障範圍，擴大至中醫醫院服務。據了解，當局正與保險業聯會溝通，商討是否可行，具體細節未定。政府早前預計中醫醫院可於明年底起，分階段投入服務。

立法會衞生事務委員會主席陳凱欣表示歡迎，指出中醫醫院將提供門診及住院服務，應與一般西醫為主的醫院看齊，自願醫保涵蓋中醫醫院服務屬理所當然，亦是預期之內。

至於自願醫保的保費會否因而增加，陳凱欣說根據內地經驗，中醫醫院的營運成本、醫療收費不會較傳統的西醫醫院高，因此如果將中醫醫院視作一般醫院，而自願醫保涵蓋範圍包括該醫院，她不認為會令保費大增。