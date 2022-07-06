陳國基冀「前廳交流會」加強與議員交流 陳茂波稱將制定熟地供應預測

特首李家超今日透露，已成立4個工作小組，分別由政務司和財政司正副司長帶領。政務司司長陳國基表示，期望每月舉行立法會前廳交流會，可加強與議員之間的交流。至於「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮小組」，初步構思成立行動小組，為來自弱勢社群的初中學生制定為期一年計劃，加強對他們的支援。而負責帶領「土地房屋供應統籌組」的財政司司長陳茂波則說，工作組將制定未來十年熟地的供應預測，並定期向外公布。

提升公屋單位供應量

帶領「公營房屋項目行動工作組」的財政司副司長黃偉綸則指，有信心工作小組能在100日內交報告，預告在9月底會有具體建議。他又指，未來5年有10萬個公屋單位落成，但之後6至10年會升至23萬個，要想辦法將頭5年供應量提升；而之後每年公屋平均落成量，會大增至4至5萬個，因此亦要大幅提升建造效率。至於上屆政府上場後，曾進行的「土地大辯論」，讓公眾討論覓地方向；黃偉綸預告，今次不會再進行公眾諮詢。