熱門搜尋:
黑雨 天氣 太和邨雙屍命案 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 綠色債券 福島核污水 好去處 網上熱話 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 夜市經濟 減肥 日圓匯率 深圳好去處 粉嶺高球場 伯明翰破產 冼迪琦 大閘蟹2023
返回
本地
2023-09-10 17:53:22

陳國基聯同部門代表舉行聯合記者會 稱明日上班上學大致沒有問題

分享：
陳國基聯同部門代表舉行聯合記者會 稱明日上班上學大致上沒有問題 (林俊源攝)

陳國基聯同部門代表舉行聯合記者會 稱明日上班上學大致上沒有問題 (林俊源攝)

政務司司長陳國基今日（10日）聯同相關部門代表，於下午4時30分舉行聯合記者會，交代政府最新工作情況。陳國基表示，特大暴雨造成了本港多區多區發生了極端情況，經過當局各個部門的努力，基本上恢復正常，本港整體已經回復基本運作，明日上班上學大致上沒有問題；又指，運輸署將啟動緊急事故交通協調中心，監測全港交通及公共運輸服務的情況、並會與營辦商及相關政府部門保持聯繫。

記者會出席官員包括政務司長陳國基、政務司副司長卓永興、保安局長鄧炳強、運輸及物流局長林世雄、環境及生態局長謝展寰、發展局局長甯漢豪、民政及青年事務局長麥美娟等。

現時仍有6條全線封閉道路 明早有機會重新開放至少一條行車線

環境及生態局長林世雄表示，路政署修復了逾80條發生水浸、路陷等道路，又指在各單位努力下大部分主要道路已經開通，石澳道亦完成臨時路基加固後，昨晚已重開一條行車線、打通整條石澳道。又提到，現時仍有6條全線封閉道路，除筲箕灣耀興道，還有司徒拔道、赤柱近聖士提反灣一段黃麻角道、山頂聶歌信山道、紅磡平治街、柴灣連城道，明早有機會重新開放至少一條行車線。鐵路方面，港鐵除黃大仙站一個出入口要關閉，其餘線路列車服務已經大致恢復正常。

電力問題目前已修復完成

而環境及生態局長謝展寰表示，港燈有3,000戶、中電亦有300戶住戶電力受到影響，目前已修復完成，提供正常電力供應；大浪灣村及石澳村有少部分居民的電力曾中斷，不過當時道路中斷，港燈人員入村有困難，政府曾向港燈提出協助，港燈在昨日中午循水路經石澳灘入村，昨晚已為兩條村的所有居民提供電力。他亦提到，上周五黑雨警告下，內地活豬進口曾暫停一天，後來已回復正常。

謝展寰 (林俊源攝) 陳國基

10間學校明日暫時未能恢復面授

署理教育局局長施俊輝表示，絕大部分學校可在明日復課。截至下午4時，當局收到10間學校，包括中小學、幼稚園和特殊學校，因泥水湧入操場和課室嚴重水浸等破壞，因而要進一步善後清理，明日暫時未能恢復面授，但已有網課等替代安排，並通知家長和學生。

收到117所學校報告校園損壞情況

當局亦收到117所學校報告校園損壞情況，已指派承辦商搶修，清理被阻塞去水渠、湧入操場的山泥和檢查維修受水浸影響的電掣房，協助學校恢復運作；除了一所學校需要待零件付運維修損壞電力設施外，其他學校維修工程可以今日完成。

而跨境學童上課方面，施俊輝指出，蓮塘香園圍口岸和文錦渡口岸需要暫停服務，部分校車要改用其他口岸，當局已協調校巴服務營辦商和學校，安排跨境校巴使用皇崗口岸，並已通知所有學生家長明日來港上課最新的交通安排。

 

施俊輝 (林俊源攝)

施俊輝 (林俊源攝)

警方及消防分別接獲132宗、443宗求助

另外，保安局長鄧炳強表示，警方及消防分別接獲132宗、443宗求助個案，因應昨日涉及的陸路交通未恢復，當局設立臨時指揮中心，安排警方及消防等人員通宵守候，至凌晨石澳道其中一條路重開。

由9月7日起共開放17個臨時庇護中心 共456人入住

民政及青年事務局長麥美娟亦表示，由9月7日起共開放17個臨時庇護中心，總計共456人入住。另外，南區關愛隊亦到東區進行義工服務。被問及政府會否為受大雨的商戶提供災後支援，麥美娟表示，按照相關商戶所購買保險條款作賠償。

甯漢豪呼籲市民遠離山坡 不要在樹下停留

另外，發展局長甯漢豪亦希望，全港市民配合政府工作。她又指，極端天氣後仍然存在風險，呼籲市民在政府部門主動巡查之前，都要遠離山坡，盡量不要在樹下停留；在遇到風險時可以盡快撥打政府熱線專線。

甯漢豪 (林俊源攝) 鄧炳強 (林俊源攝) 麥美娟 (林俊源攝)
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受