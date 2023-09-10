陳國基聯同部門代表舉行聯合記者會 稱明日上班上學大致沒有問題

陳國基聯同部門代表舉行聯合記者會 稱明日上班上學大致上沒有問題 (林俊源攝)

政務司司長陳國基今日（10日）聯同相關部門代表，於下午4時30分舉行聯合記者會，交代政府最新工作情況。陳國基表示，特大暴雨造成了本港多區多區發生了極端情況，經過當局各個部門的努力，基本上恢復正常，本港整體已經回復基本運作，明日上班上學大致上沒有問題；又指，運輸署將啟動緊急事故交通協調中心，監測全港交通及公共運輸服務的情況、並會與營辦商及相關政府部門保持聯繫。 記者會出席官員包括政務司長陳國基、政務司副司長卓永興、保安局長鄧炳強、運輸及物流局長林世雄、環境及生態局長謝展寰、發展局局長甯漢豪、民政及青年事務局長麥美娟等。

現時仍有6條全線封閉道路 明早有機會重新開放至少一條行車線 環境及生態局長林世雄表示，路政署修復了逾80條發生水浸、路陷等道路，又指在各單位努力下大部分主要道路已經開通，石澳道亦完成臨時路基加固後，昨晚已重開一條行車線、打通整條石澳道。又提到，現時仍有6條全線封閉道路，除筲箕灣耀興道，還有司徒拔道、赤柱近聖士提反灣一段黃麻角道、山頂聶歌信山道、紅磡平治街、柴灣連城道，明早有機會重新開放至少一條行車線。鐵路方面，港鐵除黃大仙站一個出入口要關閉，其餘線路列車服務已經大致恢復正常。 電力問題目前已修復完成 而環境及生態局長謝展寰表示，港燈有3,000戶、中電亦有300戶住戶電力受到影響，目前已修復完成，提供正常電力供應；大浪灣村及石澳村有少部分居民的電力曾中斷，不過當時道路中斷，港燈人員入村有困難，政府曾向港燈提出協助，港燈在昨日中午循水路經石澳灘入村，昨晚已為兩條村的所有居民提供電力。他亦提到，上周五黑雨警告下，內地活豬進口曾暫停一天，後來已回復正常。

10間學校明日暫時未能恢復面授 署理教育局局長施俊輝表示，絕大部分學校可在明日復課。截至下午4時，當局收到10間學校，包括中小學、幼稚園和特殊學校，因泥水湧入操場和課室嚴重水浸等破壞，因而要進一步善後清理，明日暫時未能恢復面授，但已有網課等替代安排，並通知家長和學生。 收到117所學校報告校園損壞情況 當局亦收到117所學校報告校園損壞情況，已指派承辦商搶修，清理被阻塞去水渠、湧入操場的山泥和檢查維修受水浸影響的電掣房，協助學校恢復運作；除了一所學校需要待零件付運維修損壞電力設施外，其他學校維修工程可以今日完成。 而跨境學童上課方面，施俊輝指出，蓮塘香園圍口岸和文錦渡口岸需要暫停服務，部分校車要改用其他口岸，當局已協調校巴服務營辦商和學校，安排跨境校巴使用皇崗口岸，並已通知所有學生家長明日來港上課最新的交通安排。

施俊輝 (林俊源攝)