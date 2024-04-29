陳國基：愛國教育需「找出重點、找對方法、找好拍檔」　善意批評政府屬愛國

愛國主義教育工作小組今日舉行首次會議，提出3個重點，分別是「找出重點、找對方法、找好拍檔」。政府強調愛國主義不等同不能批評政府，如目的是希望政府及社會進步，而提出善意批評，並非不愛國，反而是很愛國的表現。

憲法和基本法推廣督導委員會主席、政務司司長陳國基等在會後見傳媒，提到會參考國家愛國主義教育法，因應香港實際情況定立目標，令愛國愛港成為核心價值，紮根香港、深入民心，令市民自覺維護國家主權。

需「找出重點、找對方法、找好拍檔」

陳國基提出有3個重點，第一是「找出重點」，以學校教育為例，除了課程外，要找合適方法，例如以多元化活動提起學生的興趣，令愛國主義教育「走遍校園」。第二個重點是「找對方法」，陳國基指愛國主義並非死記硬背知識，認識是第一步，最終目標是要令市民在情感上由衷認同國家、為國家感自豪，再自覺愛護及維護國家。他提及政府不會硬銷，會以軟性方法對大眾介紹國家歷史及成就。