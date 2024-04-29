陳國基：愛國教育需「找出重點、找對方法、找好拍檔」　善意批評政府屬愛國

愛國主義教育工作小組今日舉行首次會議，提出3個重點，分別是「找出重點、找對方法、找好拍檔」。政府強調愛國主義不等同不能批評政府，如目的是希望政府及社會進步，而提出善意批評，並非不愛國，反而是很愛國的表現。
憲法和基本法推廣督導委員會主席、政務司司長陳國基等在會後見傳媒，提到會參考國家愛國主義教育法，因應香港實際情況定立目標，令愛國愛港成為核心價值，紮根香港、深入民心，令市民自覺維護國家主權。
需「找出重點、找對方法、找好拍檔」
陳國基提出有3個重點，第一是「找出重點」，以學校教育為例，除了課程外，要找合適方法，例如以多元化活動提起學生的興趣，令愛國主義教育「走遍校園」。第二個重點是「找對方法」，陳國基指愛國主義並非死記硬背知識，認識是第一步，最終目標是要令市民在情感上由衷認同國家、為國家感自豪，再自覺愛護及維護國家。他提及政府不會硬銷，會以軟性方法對大眾介紹國家歷史及成就。
第三是「找好拍檔」，陳國基認為推展愛國教育是整個社會的事，而社會上有很多愛國愛港的教育、地區、藝術團體等，在各自領域具代表性，可以依靠團體舉辦各類活動。工作小組認為要結合官方及民間團體力量，發揮「一加一大於二」的協同效應。今年適逢國家成立75周年，會推出「愛國、愛港、愛社區運動」，陳國基相信連同愛國主義工作小組，可如虎添翼地在香港建立及宏揚主流愛國價值觀。
工作小組組長李慧琼提出9項建議，包括把愛國主義教育貫穿學校教育，成為課程的重要部分，加強學與教的支援；課外實踐，透過鼓勵學生參加活動，培養學生的愛國情懷，提升國民身分認同，就如早前學校參觀國家第一首自主建造的極地科考破冰船「雪龍2」，可親身了解國家在極地考察的貢獻；促進民心相通的體驗活動，例如體育、文化活動，激發參與者的愛國情懷。
今年舉辦首屆中華文化節
其他建議還包括文化活動，例如政府今年會舉辦首屆中華文化節，透過軟性活動加強愛國主義教育；透過博物館、紀念館、圖書館等資源，宣傳愛國教育；舉行紀念儀式，例如中國人民抗日戰爭勝利紀念日；傳統節慶，例如農曆新年、中秋節等活動，增加對歷史和國家愛護的意識；透過大眾傳媒廣泛宣傳訊息，針對不同觀眾設置合適的內容，讓公眾接觸更多愛國訊息；公務員培訓，包括基地培訓、到內地交流等，讓不同職級的公務員認識國情。
對於工作小組希望透過大眾傳媒宣傳愛國主義教育，陳國基表示「冇一個政府可以硬性要求傳媒報道」，因政府沒有計劃就愛國主義立法，所以沒有相應罰則，只是希望傳媒多宣傳並如實報道有關活動，已經是協助宣揚愛國主義。