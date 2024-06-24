陳國基：港人北上消費反映認同國家　拍「國安版無間道」或會考慮

政府近年致力推行愛國教育。政務司司長陳國基指，2019年反修例事件很多年輕人被美西方或「有毒媒體」煽動誤導，被捕的年輕人對國家認識「好淺、好少」，政府要從三方面加強愛國主義教育。他強調政府不會「硬銷」，並認為港人看中國女排、北上消費反映對國家的認同，又說電影含愛國元素申請資助是「有得諗」。

「逼你、監你去愛國係無效果 」 陳國基接受《星島日報》訪問時說，政府「愛國主義教育工作小組」工作分為三個方向，包括將愛國主義教育做得廣泛、深入民心，以及要自發，讓愛國發自內心，認為「逼你、監你去愛國係無效果」。他認為今年國慶75周年是最好切入點，令年輕人認識國家。