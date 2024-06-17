Ray Online｜鄧飛倡拍「國安版無間道」　軟銷《憲法》及《基本法》

政府多次話要推廣《憲法》及《基本法》教育，喺今日(17日)立法會政制事務委員會上，政府代表和議員進一步討論到有關事宜。議員馬逢國建議政府多用「軟銷」方式推廣《憲法》及《基本法》教育，而唔係「Hard Sell」，其中選委界鄧飛議員拋橋，建議政府拍一個「國家安全版的無間道」，認為會「幾轟動」吓。

鄧飛議員話，認為推廣《憲法》及《基本法》教育要多啲軟性嘅內容，香港以前有關紀律部隊的電影和電視都係好出色，影響深遠，在推動有關國家安全教育時可以加入相關概念。他提到當年推出教育改革時，電視劇《青出於籃》好有影響力，認為若拍出一個國家安全版的《無間道》，「我相信都幾轟動」。

鄧飛之後講到宣傳和教育唔係完全相同，認為教育局除搞講座外，教材亦相當重要，建議相關教育工作委員會或小組，適當吸納教育界代表、前線教育工作者以及從事青年教育工作人士，做到深入淺出，將專業的法律知識改造成一般人都能聽明嘅內容。

政制及內地事務局副局長胡健民話，政府一直都有做軟性嘅推廣工作，例如跟港台聯合製作全新推廣《基本法》和《憲法》主題曲《翅膀》等，而喺法治教育，目前政府小組包括律師和學者，相信政府同事已聽到鄧飛議員嘅建議喎。