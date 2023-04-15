陳國基：港實施國安法並有效推行　維護國家安全人人有責

今日（15日）是「全民國家安全教育日」，保安局帶領轄下紀律部隊及各紀律部隊青少年團隊，聯同其他青少年制服團體，早上在香港警察學院舉行升旗儀式，由政務司司長陳國基主禮，期間陳致辭時表示，本港實施國安法並有效推行，又指維護國家安全人人有責。

港實施國安法並有效推行

陳國基指出，自《香港國安法》頒布實施以來，香港維護國家安全的法律制度及執行機制有效推行，國家安全得到有力保障，香港得以進入由亂到治，走向由治及興的新階段。他又表示，國家主席習近平在今年兩會的重要講話提到，安全是發展的基礎，穩定是強盛的前提，推動強國建設，離不開香港及澳門的長期繁榮穩定。

陳國基表示，今年是《香港國安法》實施後第三個「全民國家安全教育日」，香港特區以「國家安全穩定繁榮基石」為主題，「全民國家安全教育日」是推動國家安全教育的重要環節，提高全民國家安全意識，營造維護國家安全的濃厚氛圍，同時加深社會大眾認識國家《憲法》、《基本法》和國家安全，加強國民身份認同及奉公守法意識。