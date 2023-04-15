陳國基：港實施國安法並有效推行　維護國家安全人人有責

今日（15日）是「全民國家安全教育日」，保安局帶領轄下紀律部隊及各紀律部隊青少年團隊，聯同其他青少年制服團體，早上在香港警察學院舉行升旗儀式，由政務司司長陳國基主禮，期間陳致辭時表示，本港實施國安法並有效推行，又指維護國家安全人人有責。
港實施國安法並有效推行
陳國基指出，自《香港國安法》頒布實施以來，香港維護國家安全的法律制度及執行機制有效推行，國家安全得到有力保障，香港得以進入由亂到治，走向由治及興的新階段。他又表示，國家主席習近平在今年兩會的重要講話提到，安全是發展的基礎，穩定是強盛的前提，推動強國建設，離不開香港及澳門的長期繁榮穩定。
陳國基表示，今年是《香港國安法》實施後第三個「全民國家安全教育日」，香港特區以「國家安全穩定繁榮基石」為主題，「全民國家安全教育日」是推動國家安全教育的重要環節，提高全民國家安全意識，營造維護國家安全的濃厚氛圍，同時加深社會大眾認識國家《憲法》、《基本法》和國家安全，加強國民身份認同及奉公守法意識。
維護國家安全人人有責
陳國基又說，青年是國家及香港的未來、希望及棟樑，亦是維護國家安全的中堅力量，今日的升旗儀式，由特區政府的紀律部隊聯同屬下的青年團體和其他青少年制服團隊一同參與，展現年輕一代愛國愛港情懷、國家安全意識及責任感。而多個紀律部隊的訓練學院今日亦舉行開放日，加深市民尤其青少年對維護國家安全的了解。
陳國基說，香港今年「全民國家安全教育日」的主題，與習近平的講話一脈相承。他又強調，香港社會各界務必團結一致，全面準確實施《香港國安法》，捍衛國家安全，從而更紮實增強香港發展動能。
此外，保安局局長鄧炳強、警務處處長蕭澤頤、香港特區維護國家安全委員會秘書長區志光等官員亦有出席。